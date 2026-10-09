Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Từ những diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến các mô hình chính quyền thân thiện, cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất. Qua đó, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, niềm tin và sự đồng thuận xã hội được củng cố, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.