Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn chỉ có ý nghĩa khi vấn đề được giải quyết trong thực tế

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và các Tổ trưởng Tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Không lấy thận trọng làm lý do để trì hoãn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp dự kiến xem xét 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm nội dung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QH)

"Việc nhiều, thời gian ngắn, tinh thần xuyên suốt là khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết nhanh nhưng không đơn giản, đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng", Bí thư Đảng ủy Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quyết định đã chín, đã rõ thì quyết định dứt khoát, không lấy thận trọng làm lý do để trì hoãn; việc còn ý kiến khác nhau thì thảo luận đến cùng, lấy lợi ích quốc gia dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân làm chuẩn mực cao nhất.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ họp, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, xây dựng pháp luật là "trọng tâm của trọng tâm".

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội tiếp tục xem xét, thông qua nhiều dự luật rất lớn, rất khó như các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…

Lãnh đạo Quốc hội lưu ý, việc thảo luận các dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ Hai phải tập trung vào những vấn đề lớn, điểm nghẽn thể chế, chính sách còn ý kiến khác nhau, không sa vào kỹ thuật, không nhắc lại hồ sơ.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh, "làm luật là phải "sạch", chấp hành nghiêm Quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật, không để xảy ra tham nhũng chính sách, không để lợi ích nhóm lợi dụng, nhen nhóm vào quá trình xây dựng luật".

"Mở đường" cho năm 2027

Về kinh tế xã hội, ngân sách đầu tư công, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, những nội dung được trình Quốc hội tại kỳ họp này có ý nghĩa "mở đường" cho năm 2027 - năm bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: QH)

Hiệu quả hoạt động của Quốc hội phải được đo bằng một câu hỏi rất cụ thể: Người dân, doanh nghiệp và địa phương có thuận lợi hơn, có làm được nhiều việc hơn hay không? Đó chính là thước đo cao nhất đối với hoạt động của Quốc hội, cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta trước Đảng, cử tri và nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về giám sát, Bí thư Đảng ủy Quốc hội yêu cầu phải đi đến cùng trách nhiệm và kết quả, theo đúng tinh thần Kết luận số 96 ngày 20/9/2026 của Bộ Chính trị về định hướng giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ này. Do một số bộ trưởng, trưởng ngành mới nhận nhiệm vụ từ tháng 4/2026, nên phiên chất vấn dự kiến tổ chức trong 1 ngày, tăng chất vấn bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu khi chất vấn phải ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung, xác định đúng trách nhiệm, hướng tới giải pháp cụ thể, thiết thực.

Chất vấn không chỉ để làm rõ trách nhiệm mà quan trọng hơn là thúc đẩy việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

“Chất vấn chỉ có ý nghĩa khi vấn đề được giải quyết trong thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nêu.