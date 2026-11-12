Chủ tịch Quốc hội 'chấm điểm' 2 bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn

Quốc hội hôm nay đã hoàn thành phiên chất vấn với 2 nhóm nội dung là tài chính và khoa học - công nghệ.

Với lĩnh vực tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, đã có 25 đại biểu chất vấn, 2 đại biểu tranh luận và còn 27 đại biểu đăng ký chưa được chất vấn, đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến Bộ trưởng trả lời bằng văn bản.

Các câu hỏi bám sát nhóm vấn đề chất vấn, nội dung cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn chuẩn bị nghiêm túc, nắm chắc lĩnh vực phụ trách, trả lời cơ bản đầy đủ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn hôm nay

Tham gia trả lời, giải trình các vấn đề liên quan có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

Cùng với nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, lĩnh vực tài chính vẫn còn bộc lộ một số hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, có giải pháp hiệu quả, khắc phục những hạn chế, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.

Ông đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện; thực hiện chấm điểm, công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng; gắn giải ngân với khối lượng hoàn thành, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2027 và kế hoạch trung hạn 2026 - 2030 phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng hấp thụ vốn và trả nợ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị xử lý dứt điểm tồn đọng, vướng mắc trước ngày 31/12/2027 các dự án BT chuyển tiếp áp dụng theo Nghị quyết của Chính phủ.

Chính phủ và các bộ, ngành cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài; tập trung kiểm tra các đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn

Cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát nội bộ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn người dân, doanh nghiệp. Ông cũng đề nghị, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất còn hiệu lực; nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp năm 2027 trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Quốc hội sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết

Với lĩnh vực khoa học - công nghệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, đã có 29 đại biểu chất vấn, 4 đại biểu tranh luận tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với việc thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân đã trả lời cơ bản các vấn đề đại biểu nêu, liên hệ nhiều vấn đề từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, làm rõ những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và giải pháp.

Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân trả lời chất vấn

Tham gia trả lời, giải trình có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Lĩnh vực khoa học, công nghệ được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả hệ thống chính trị. Nhiều cơ chế, chính sách mới, đột phá đã ban hành; nguồn lực đầu tư được tăng cường. Một số công nghệ lõi, công nghệ chiến lược từng bước được nghiên cứu, làm chủ...

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý những hạn chế cần tập trung khắc phục.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng KH-CN tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉ đạo hoàn thành xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, phối hợp xây dựng cơ chế huy động và thoái vốn, theo dõi riêng vốn cam kết và vốn thực góp của doanh nghiệp, đánh giá bằng kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa.

Phiên chất vấn của Quốc hội

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần tập trung xử lý các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; phối hợp khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống phân tán, chồng chéo. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trước ngày 31/12, các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng, tiến độ cung cấp; trước ngày 29/1/2027, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành khung kiến trúc số.

Ông cũng lưu ý việc phát triển đồng bộ nhân lực, dữ liệu, hạ tầng tính toán, năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và hệ sinh thái doanh nghiệp AI của Việt Nam.

Trong năm 2027, hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và năng lực đánh giá đối với hệ thống AI có rủi ro cao; đẩy mạnh phối hợp để phổ cập kỹ năng AI trong toàn dân; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng AI hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.

Chiều nay, kết luận toàn bộ phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn là những nội dung quan trọng tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững. "Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu Quốc hội cơ bản hỏi ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn, trao đổi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập; yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần rất cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn, trả lời không né tránh, cam kết đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội khẳng định. Ông đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết, đảm bảo những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế.

Trần Thường