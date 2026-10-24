Chủ tịch Quốc hội: Cắt giảm thủ tục, không cắt giảm trách nhiệm bảo vệ môi trường

Ngày 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội media.

Phát biểu tại tổ TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc cắt giảm tiền kiểm phải đi liền với hậu kiểm thực chất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay tiêu chí phân loại đối tượng đánh giá tác động môi trường chủ yếu giao Chính phủ, nhiều tiêu chí còn định tính...

Chủ tịch Quốc hội cho biết đặc biệt băn khoăn về việc lược bỏ khu dân cư tập trung, nguồn nước cấp sinh hoạt khỏi yếu tố nhạy cảm. "Cái gì gắn trực tiếp với sức khỏe người dân thì không thể đơn giản hóa", Chủ tịch Quốc hội nói.

Đồng thời nhấn mạnh: "Bây giờ ban hành Luật về bảo vệ môi trường làm sao chất lượng sống của người dân được nâng lên, quyết liệt làm".

Nêu thực tế, ô nhiễm trong khu dân cư, rác sinh hoạt, rác thải ở bệnh viện, nguồn nước, chất lượng không khí… đặc biệt tại các thành phố lớn như TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần quan tâm cách đánh giá.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý miễn tác động môi trường cho dự án thứ cấp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp chỉ nên áp dụng khi hạ tầng xử lý đã đồng bộ, và phải loại trừ dự án khí thải lớn, chất thải nguy hại, nhập khẩu phế liệu.

"Khi luật này có hiệu lực thì đi sâu, đi sát kiểm tra các khu công nghiệp, các làng nghề xem vấn đề xử lý môi trường như thế nào?", Chủ tịch Quốc hội nói và nêu ví dụ đối với ngành điện, như nhiệt điện than, tro xỉ cũng ảnh hưởng môi trường ở một số địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phân cấp phải đi cùng với trách nhiệm và điều phối liên vùng. "Ô nhiễm không dừng lại ở địa giới hành chính, đơn cử như sông Nhuệ, sông Đáy, Bắc Hưng Hải nhiều năm chưa sạch, chính vì trách nhiệm chung, "cha chung không ai khóc", Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh phải hết sức lưu ý.

Về trách nhiệm người đứng đầu, có 2 luồng ý kiến, Chủ tịch Quốc hội nghiêng về gắn trách nhiệm với chỉ tiêu chất lượng môi trường đo đếm được, công khai định kỳ, không quy trách nhiệm chung chung nhưng cũng không để chỗ né tránh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bảo vệ môi trường cần có sự tham gia của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và người dân.

Mỗi xã, phường đều phải phát động, thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Các cơ quan Nhà nước phải gương mẫu trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trường học, bệnh viện, cơ quan công quyền và các công trình công cộng cần được bảo đảm sạch sẽ, thường xuyên kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất và bố trí kinh phí phù hợp cho việc vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của sửa luật lần này là "cắt thủ tục nhưng không cắt trách nhiệm"; nới "tiền kiểm" nhưng phải siết "hậu kiểm"; phân cấp nhưng không phân tán; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần.

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