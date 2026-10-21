Chủ tịch Quốc hội: Cái gì có lợi cho dân, cho nước thì quyết định ngay

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH tại phiên thảo luận Tổ chiều 21/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, mở rộng diện bao phủ, bảo vệ người lao động trên nền tảng số là phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Tuy nhiên, quy định về người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số hiện còn quá rộng, chưa làm rõ ai là người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), đóng trên cơ sở thu nhập nào và trách nhiệm của nền tảng số đến đâu.

"Nếu chưa định danh rõ đối tượng mà đã quy định tham gia bắt buộc thì sẽ rất khó thực thi, dễ phát sinh tranh chấp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời đề nghị thực hiện đầy đủ Kết luận số 276 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định rõ đối tượng và thời điểm áp dụng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Chủ tịch Quốc hội, có thể nghiên cứu mốc năm 2028 để có đủ thời gian hoàn thiện pháp luật về lao động, kết nối dữ liệu BHXH, dữ liệu thuế và dữ liệu của các nền tảng số. "Nếu chưa rõ, chưa đủ điều kiện thực hiện thì nên giữ quy định hiện hành, không nên vội vàng mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc", Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Từ thực tiễn sửa đổi Luật BHYT, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại việc tháo gỡ rào cản về địa giới hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho người dân chuyển tuyến, khám và điều trị.

Trước đây, nhiều bệnh nhân, nhất là người mắc bệnh nặng, phải chờ đợi thủ tục chuyển tuyến, ảnh hưởng đến cơ hội điều trị. Dù có những lo ngại về quá tải và khả năng cân đối quỹ, việc xuất phát từ khó khăn thực tế của người dân là cơ sở để quyết định những chính sách thiết thực.

"Cái gì có lợi cho dân, cho nước thì mình quyết định ngay", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cho rằng đây phải là tinh thần xuyên suốt trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Góp ý về danh mục đầu tư quỹ BHXH, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc mở rộng danh mục đầu tư cần dựa trên các tiêu chuẩn khách quan, thống nhất, không thiết kế cơ chế riêng cho bất kỳ ngân hàng cụ thể nào. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhưng vẫn bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHXH, không để việc tìm kiếm lợi suất làm gia tăng rủi ro đối với quỹ.