Chủ tịch Quốc hội: Các quyết sách phải nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Nguồn: Media Quốc hội

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trong bối cảnh cả nước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chưa đầy 2 tháng sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Điều này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương trong việc thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó còn có ý kiến khác nhau; thực hiện nghiêm quy định về thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu để đại biểu Quốc hội có đủ thời gian nghiên cứu, xem xét và quyết định.

Sáng 17/10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI đã khai mạc

GDP 9 tháng tăng 9,01%, yêu cầu tăng trưởng gắn với chất lượng

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội đất nước vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ, cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Sau Hội nghị Trung ương 4, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 đã được xem xét, thống nhất, với tinh thần tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực cho những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài; đồng thời gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội là các quyết sách phải nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cần gắn chặt với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Xem xét 47 dự án luật, nghị quyết

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung giải quyết khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, thuộc ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó có 43 dự án luật, nghị quyết dự kiến được thông qua và 4 dự án luật khác được đưa ra cho ý kiến. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển của đất nước. Các lĩnh vực đáng chú ý gồm đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không chỉ hoàn thành khối lượng công việc lớn mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đồng bộ và thống nhất của các luật, nghị quyết trong hệ thống pháp luật.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027. Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Kỳ hợp này, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó có 43 dự án luật, nghị quyết dự kiến được thông qua và 4 dự án luật khác được đưa ra cho ý kiến. Nguồn: Media Quốc hội

Đối với hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

"Không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn"

Nhấn mạnh khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn cần được tập trung xem xét, quyết định kịp thời. Với những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau, cần phân tích thấu đáo để lựa chọn phương án tốt nhất.

"Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo đó, mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát, đồng thời bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, thiết thực và chấp hành nghiêm nội quy kỳ họp.

Mỗi ý kiến, quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất.