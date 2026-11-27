Chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo chủ trì hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông... cùng nhiều đại biểu là các chuyên gia, lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương và các trường đại học, cao đẳng.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo là diễn đàn để thảo luận, đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến đột phá về chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết - nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc - nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học".

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện: "Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó, thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó, vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Media Quốc hội.

Trao đổi thêm một số nội dung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Cùng với đó, cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần hết sức coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống "tôn sư trọng đạo" tốt đẹp của dân tộc.

Về giáo dục đại học, theo Chủ tịch Quốc hội, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả.

"Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo. Chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện. Những kiến nghị đã được chỉ rõ phải theo dõi đến khi khắc phục được - những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, của người đứng đầu để giải quyết căn cơ.