Chủ tịch Quốc hội: Biến di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng thành động lực, khát vọng hành động

Khi truyền thống được nối bằng hành động

Sáng 1/10, tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng diễn ra lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 – 1/10/2026), chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa, nhà báo, từng giữ trọng trách Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ XX, hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, đồng thời có tư duy độc lập, tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị và lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng những giá trị cụ Huỳnh để lại vẫn mang ý nghĩa đối với chặng đường phát triển hiện nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều làm tên tuổi cụ Huỳnh sống mãi không chỉ nằm ở những đóng góp trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà còn ở cách sống, cách lựa chọn và bản lĩnh trước thử thách của thời cuộc.

Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa giành được độc lập; không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than; không lùi bước trước tù đày, gian khổ; không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần.

Từ cuộc đời cụ Huỳnh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự thống nhất giữa tri thức và trách nhiệm, giữa bản lĩnh và đạo đức, giữa quyền hạn và nghĩa vụ. Lòng yêu nước, theo ông, không chỉ dừng ở tình cảm mà phải được thể hiện bằng lựa chọn và hành động cụ thể.

Trong khi đất nước đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, những phẩm chất ấy càng mang ý nghĩa thời sự. Đó là lòng yêu nước để có động lực phụng sự, trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng; bản lĩnh để không dao động trước khó khăn; liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất; tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có.

Theo ông Mẫn, đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn.

Sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân cần được củng cố bằng trách nhiệm, hành động cụ thể, hiệu quả công việc và việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân.

Đất nước cần tiếp tục khơi dậy trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực.

Tinh thần được ông nhấn mạnh là không chờ đợi, không bằng lòng, không ngại khó, không sợ thay đổi, đi cùng yêu cầu hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn.

Đối với Đà Nẵng, thành phố đang đứng trước thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Ông mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giữ vững đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, đồng thời quan tâm hơn nữa đến chất lượng sống của người dân.

Đà Nẵng cũng cần phát huy vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của miền Trung và cả nước.

Biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tiếp nối "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh"

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhìn lại hành trình hoạt động của cụ Huỳnh Thúc Kháng, từ con đường khoa cử đến phong trào Duy Tân, những năm tù đày ở Côn Đảo, hoạt động báo chí rồi tham gia Chính phủ cách mạng.

Cụ Huỳnh đỗ Giải nguyên năm 1900, đỗ đầu kỳ thi Hội và đỗ Tam giáp đồng Tiến sĩ năm 1904 nhưng không chọn con đường quan trường.

Cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, cụ tham gia khởi xướng, vận động phong trào Duy Tân ở Quảng Nam và nhiều tỉnh miền Trung với tinh thần "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh".

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định việc tiếp nối di sản cụ Huỳnh cần gắn với yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Sau 13 năm bị đày ở Côn Đảo, cụ tiếp tục đấu tranh bằng hoạt động nghị trường, xã hội và báo chí. Báo Tiếng Dân do cụ sáng lập và làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút từ năm 1927 đến 1943 trở thành một diễn đàn góp phần khai dân trí, bảo vệ quyền lợi Nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh tham gia Chính phủ cách mạng, giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau đó là Quyền Chủ tịch nước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp năm 1946.

Từ di sản ấy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng tinh thần "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" vẫn có thể được tiếp nối bằng những nội hàm mới phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay.

Theo ông, "Khai dân trí" không chỉ nằm ở giáo dục mà còn gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Chấn dân khí" là khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới.

Trong khi đó, "Hậu dân sinh" được đặt trong mục tiêu phát triển hướng đến con người, thể hiện qua chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân.

Việc tiếp nối di sản cụ Huỳnh, không chỉ nằm ở việc nhắc lại những giá trị lịch sử mà quan trọng hơn là chuyển hóa tinh thần canh tân, trách nhiệm và phụng sự thành động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

"Khí phách non sông" tái hiện cuộc đời cụ Huỳnh Chương trình nghệ thuật "Khí phách non sông" được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, tái hiện những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng qua phóng sự, âm nhạc, hoạt cảnh và nghệ thuật múa. Chương trình khắc họa hình ảnh một trí thức xứ Quảng dành trọn cuộc đời cho đất nước, qua đó chuyển tải đến công chúng hôm nay những giá trị về lòng yêu nước, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khí tiết của cụ Huỳnh.

Chương trình nghệ thuật “Khí phách non sông” tái hiện những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng.