Chủ tịch PSSI cảnh báo tuyển Indonesia

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cảnh báo tuyển Indonesia vẫn còn nhiều điểm yếu.

Tuyển Indonesia vừa khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chức vô địch sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết. Tuy nhiên, ngay sau màn đăng quang, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã yêu cầu đội tuyển nhanh chóng nhìn lại những hạn chế còn tồn tại trước khi bước vào thử thách lớn hơn tại Asian Cup 2027.

Theo Bola.com, ông Erick Thohir cho biết PSSI sẽ cùng HLV John Herdman tiến hành đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội tuyển. Asian Cup 2027 chỉ còn khoảng ba tháng nữa sẽ khởi tranh, đồng nghĩa Indonesia không có nhiều thời gian để điều chỉnh.

“Còn khá nhiều vấn đề. Tôi sẽ cùng HLV John Herdman đánh giá lại toàn bộ, bởi tuyển Indonesia vẫn có những điểm yếu cần phải sớm khắc phục để chuẩn bị cho Asian Cup 2027”, Erick Thohir chia sẻ.

Chức vô địch chưa che lấp những hạn chế

Indonesia vượt qua Thái Lan với tỷ số 4-2 trong loạt luân lưu ở chung kết FIFA ASEAN Cup, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút tại sân Gelora Bung Karno.

Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV John Herdman. Dù vậy, diễn biến trận chung kết cũng phơi bày không ít vấn đề mà Garuda cần giải quyết.

Indonesia từng đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu trong 90 phút khi Thái Lan chỉ còn 10 người từ phút 81. Được chơi hơn người và nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, đội bóng của Herdman vẫn không thể tận dụng lợi thế để định đoạt trận đấu.

Indonesia sau đó phải thi đấu thêm hai hiệp phụ trước khi giành chiến thắng trên chấm 11 m. Ông Erick Thohir cũng nhấn mạnh hành trình vô địch của Indonesia không hề dễ dàng. Ngay cả chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối vòng bảng, trận đấu giúp Garuda giành quyền vào chung kết, cũng được ông nhìn nhận là một thử thách đối với đội tuyển.

“Phải thừa nhận Thái Lan là đối thủ rất mạnh. Tôi rất trân trọng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ khi họ nỗ lực đến những phút cuối cùng. Hai trận vừa qua đều là những thử thách thực sự. Ngay cả chiến thắng 9-2 trước Bangladesh cũng không hề dễ dàng, và trận chung kết này cũng vậy”, Chủ tịch PSSI nói.

Asian Cup 2027 là thử thách ở đẳng cấp khác

Theo Erick Thohir, những trận đấu tại FIFA ASEAN Cup cần trở thành bài học để Indonesia tiếp tục hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

“Đây là bài học tốt cho tất cả cầu thủ và huấn luyện viên. Chúng tôi phải tiếp tục nâng tầm bóng đá Indonesia”, ông Erick Thohir nhấn mạnh.

Nếu FIFA ASEAN Cup là sân chơi để Indonesia khẳng định vị thế trong khu vực, Asian Cup 2027 sẽ là phép thử ở cấp độ hoàn toàn khác.

Tại vòng bảng Asian Cup 2027, Indonesia nằm ở bảng F cùng Nhật Bản, Qatar và Thái Lan. Đây là bảng đấu đầy thách thức khi Nhật Bản là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á, trong khi Qatar bước vào giải với tư cách nhà vô địch của hai kỳ Asian Cup gần nhất.

Với quỹ thời gian chỉ còn khoảng ba tháng, HLV John Herdman cùng các học trò sẽ phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu được bộc lộ tại FIFA ASEAN Cup. Chức vô địch khu vực là cột mốc đáng nhớ, nhưng Asian Cup 2027 mới là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng vươn tầm của bóng đá Indonesia.