Chủ tịch PNJ xin lỗi cổ đông

Sáng 21/10, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), đã gửi lời xin lỗi cổ đông trước những tổn thất về giá trị đầu tư và niềm tin, trong bối cảnh doanh nghiệp chịu tác động từ những biến động của thị trường trang sức.

“Đây là thời điểm khó khăn nhất trong gần 40 năm hình thành và phát triển của PNJ”, bà Dung nói.

Theo Chủ tịch PNJ, điều khiến ban lãnh đạo trăn trở trong những tháng qua không chỉ là các con số tài chính hay sự sụt giảm của giá cổ phiếu, mà còn là tương lai doanh nghiệp, sinh kế của hàng nghìn người lao động và niềm tin khách hàng, cổ đông, đối tác đã dành cho công ty suốt nhiều thập kỷ.

Bà Dung thừa nhận những lo lắng, thất vọng của cổ đông khi chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh, kế hoạch lợi nhuận phải điều chỉnh từ lãi sang lỗ lớn và thị trường trang sức xuất hiện những biến động chưa từng có.

“Thay mặt Ban lãnh đạo PNJ, tôi chân thành xin lỗi quý cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị đầu tư cũng như niềm tin của quý vị”, bà Dung chia sẻ.

Nỗ lực chưa đủ để ngăn chặn khủng hoảng

Lý giải việc triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường, Chủ tịch PNJ cho biết những biến động thị trường cùng sự thay đổi trong niềm tin và hành vi khách hàng đang tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, bà Dung đề cập sự việc liên quan cựu Giám đốc Công ty P-Lab đã gây hoang mang và ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý khách hàng, thị trường.

Bà cho biết theo cơ quan điều tra, số kim cương liên quan vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ PNJ. Toàn bộ kim cương PNJ đang kinh doanh có nguồn gốc, giấy tờ nhập khẩu rõ ràng, nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Trong khi đó, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng và những nhận định thiếu cơ sở xuất hiện trên thị trường khiến tâm lý người tiêu dùng lo ngại. Lượng khách hàng có nhu cầu bán lại và thu đổi sản phẩm tăng mạnh trong thời gian ngắn, tạo ra thách thức lớn đối với PNJ và toàn ngành trang sức.

Bà Dung cho biết trong những tháng qua, ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng, thực hiện giao dịch thu đổi và cân đối nguồn lực tài chính để ứng phó với biến động.

Tuy nhiên, lãnh đạo PNJ thừa nhận những nỗ lực này chưa đủ để ngăn chặn tác động nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, công ty buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết, gồm đánh giá đầy đủ rủi ro, dự kiến trích lập khoản dự phòng lớn theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, đồng thời chuẩn bị những thay đổi căn bản về chính sách, quản trị và hoạt động kinh doanh.

“Chúng tôi lựa chọn nhìn thẳng vào thực tế, hành động để tạo nền tảng cho sự phục hồi càng sớm càng tốt”, bà Dung nhấn mạnh.

Đặt mục tiêu phục hồi từ năm 2027

Tại phiên họp sáng nay, HĐQT PNJ dự kiến trình cổ đông xem xét việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án huy động vốn nhằm củng cố nguồn lực tài chính. Đây cũng là những nội dung gắn với định hướng tái thiết doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Theo bà Dung, PNJ vẫn có những nền tảng quan trọng gồm thương hiệu được xây dựng qua nhiều thập kỷ, mạng lưới bán lẻ rộng khắp, năng lực thiết kế và sản xuất cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

Dù vậy, bà cho rằng những thành công trong quá khứ không bảo đảm cho tương lai. Để duy trì vị thế, doanh nghiệp cần thay đổi để thích ứng với thị trường đã khác trước.

Trong năm 2026, PNJ tập trung xử lý những tác động hiện tại và củng cố nền tảng doanh nghiệp. Từ năm 2027, công ty đặt mục tiêu từng bước phục hồi hiệu quả kinh doanh thông qua quản trị tài chính thận trọng hơn, tối ưu hoạt động cốt lõi, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin thị trường.

Chủ tịch PNJ lưu ý quá trình này cần thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo bà, tái thiết không chỉ là vượt qua một năm kinh doanh khó khăn, mà còn hướng đến xây dựng doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững vàng hơn, quản trị minh bạch hơn và vận hành hiệu quả hơn.

Đối với cổ đông, bà Dung cho biết không kỳ vọng niềm tin có thể được khôi phục ngay chỉ qua những phát biểu tại đại hội. Thay vào đó, niềm tin cần được xây dựng lại bằng hành động, kết quả và sự nhất quán theo thời gian.