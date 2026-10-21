Chủ tịch PNJ: 'Nếu có lựa chọn tốt hơn, tôi đã không bán cổ phiếu'

Tại phiên thảo luận trong khuôn khổ ĐHĐCĐ bất thường diễn ra sáng ngày 21/10 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ), nhiều cổ đông đặt câu hỏi về tình hình tài chính, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chính sách cổ tức và trách nhiệm của ban lãnh đạo trước những biến động gần đây.

“Tôi thất vọng và lo ngại trước việc Chủ tịch và gia đình liên tục giảm tỷ lệ sở hữu, đặc biệt khi công ty đang gặp nhiều khó khăn. Cam kết gắn bó lâu dài của Chủ tịch với PNJ là gì, khi sở hữu của gia đình ngày càng giảm, còn các cổ đông khác vẫn nắm giữ và phải gánh tổn thất? Đề nghị Chủ tịch trả lời trực tiếp,” một cổ đông gửi câu hỏi đến ban lãnh đạo.

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung tại ĐHĐCĐ bất thường sáng ngày 21/10. Ảnh: PNJ

Trả lời cổ đông, bà Dung cho biết với vai trò người sáng lập PNJ từ năm 1988, ưu tiên hàng đầu của bà luôn là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch PNJ, tỷ lệ sở hữu của gia đình bà không lớn và đã giảm qua nhiều đợt phát hành tăng vốn, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đối với các giao dịch gần đây, bà Dung giải thích gia đình giảm sở hữu nhằm tạo dòng tiền cho công ty vay, hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh khó khăn. Bà khẳng định các giao dịch được thực hiện tuân thủ pháp luật và điều lệ doanh nghiệp.

"PNJ vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của gia đình tôi. Nếu có lựa chọn tốt hơn, tôi đã không bán cổ phiếu của mình," bà Dung chia sẻ.

Liên quan đến việc cổ phiếu của con gái bị bán giải chấp, Chủ tịch PNJ cho biết đây là diễn biến ngoài mong muốn. Bản thân bà và gia đình cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự sụt giảm giá cổ phiếu như các cổ đông khác.

Bà Dung nhấn mạnh PNJ là tâm huyết cả cuộc đời, là "đứa con tinh thần" mà bà đã gắn bó gần 40 năm. Dù ở cương vị nào, bà vẫn mong muốn doanh nghiệp tiếp tục tồn tại, phát triển và sẽ đóng góp trí tuệ cho công ty.

Đã cho công ty vay hơn 700 tỷ đồng

Trong báo cáo gần đây nhất trên HoSE (ngày 9/10/2026), sau khi bà Trần Phương Ngọc Giao - con gái bà Cao Thị Ngọc Dung bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 3 triệu cổ phiếu PNJ, gia đình Chủ tịch PNJ còn sở hữu hơn 37,7 triệu cổ phiếu (tương ứng 7,37% vốn điều lệ công ty). Trong đó, bà Dung trực tiếp nắm giữ hơn 15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,93% vốn điều lệ).

Trước đó, trong tháng 9/2026, hai người con khác của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã bán ra tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ nhằm hỗ trợ tài chính cho công ty.

Ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Dung cũng bán ra 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai ngày 01/10 và 02/10, hạ tỷ lệ sở hữu từ hơn 13,8 triệu đơn vị (tỷ lệ 2,7% vốn điều lệ) xuống còn hơn 4,8 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,94 % vốn điều lệ).

Tại phiên thảo luận, ban lãnh đạo PNJ cho biết bà Cao Thị Ngọc Dung đã cho doanh nghiệp vay hơn 700 tỷ đồng thông qua hai lần chuyển tiền, được ghi nhận đầy đủ. Khoản vay này giúp công ty cải thiện thanh khoản, qua đó rút ngắn thời gian thanh toán đối với các sản phẩm vàng và trang sức vàng.

Diễn biến cổ phiếu PNJ trên thị trường thời gian qua.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ đã ngừng “rơi” trong thời gian gần đây song đà hồi phục chưa đáng kể. Phiên 21/10, trong khi thị trường hưng phấn, mã vẫn giảm 2,8% về giá 19.200 đồng/cp. So với thời điểm cuối tháng 9, khi PNJ công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường với kế hoạch lỗ kỷ lục năm 2026, cổ phiếu này đã giảm 50% giá trị. Còn so với hồi đầu tháng 7 khi vụ việc kim cương nổ ra, mã đã giảm khoảng 70%.

Tại ĐHĐCĐ bất thường sáng ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua tất cả các tờ trình của HĐQT. Trong đó, nội dung quan trọng là phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư, quyết định giá chào bán và thời điểm phát hành phù hợp với điều kiện thị trường. Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp PNJ bảo đảm thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng và đẩy nhanh tiến trình khôi phục kinh doanh.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng. Cùng với đó, cổ đông chấp thuận hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hạ mức cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10%.

Về nhân sự, đại hội thông qua việc miễn nhiệm ông Đào Trung Kiên, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm. Ông Kiên sẽ tập trung cho vai trò Giám đốc cao cấp - Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động PNJ.