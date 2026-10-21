Chủ tịch PNJ chia sẻ lời 'gan ruột' tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ.

Bán cổ phiếu để vượt qua giai đoạn khủng hoảng

Phát biểu tại đại hội, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ cho hay, những tháng qua là thời điểm khó khăn nhất trong vòng 40 năm hình thành và phát triển của PNJ.

"Tôi hiểu lo lắng thất vọng của quý vị khi giá cổ phiếu giảm, khi kế hoạch lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ, cũng như những biến động chưa từng có diễn ra trên thị trường trang sức. Thay mặt ban lãnh đạo, tôi xin gửi lời xin lỗi cổ đông. Không còn cách nào khác, gia đình bán cổ phiếu PNJ để có nguồn tiền cho công ty vay lại vượt qua giai đoạn khủng hoảng này", bà Cao Thị Ngọc Dung chia sẻ.

Đề cập vụ việc liên quan đến giám đốc P-Lab, bà Dung cho biết sự việc gây hoang mang, tác động sâu sắc đến tâm lý khách hàng và thị trường. Theo thông tin từ cơ quan điều tra được bà dẫn lại, số kim cương liên quan đến vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Tuy nhiên, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường khiến người tiêu dùng lo ngại. Lượng khách hàng có nhu cầu bán lại, thu đổi sản phẩm tăng mạnh trong thời gian ngắn, tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ.

Trình bày tại đại hội, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ thông tin trước các cổ đông từ khi xảy ra khủng hoảng từ tháng 7, khách hàng đồng loạt bán kim cương khiến lượng giao dịch tăng khoảng 10 lần bình thường.

Doanh số thu đổi tích lũy đối với kim cương và trang sức kim cương trong thời gian này khoảng 21.000 tỷ đồng. Hàng tồn kho kim cương chiếm khoảng 52%; doanh thu bán lẻ suy giảm mạnh.

"Đây là cuộc khủng hoảng kép không đoán định, bởi hai yếu tố là pháp lý và thị trường kim cương bị ảnh hưởng tâm lý do drama truyền thông. Trước sự cố, PNJ có bộ đệm tài chính đáng kể, ngày 30/6 công ty có hàng ngàn tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi. Tuy nhiên, những gì xảy ra trên thị trường, tôi coi như một sự kiện thiên nga đen: bất ngờ, sâu rộng và làm thay đổi hoàn toàn thị trường kim cương", ông Phan Quốc Công nói.

Theo ông Công, với dòng tiền như hiện nay, việc dùng tiền để mua lại kim cương là không thể trong thời gian trước mắt. Đối với các sản phẩm thu mua lại, PNJ đã phải áp dụng hạn mức, nghĩa là có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu. Với lượng kim cương tồn kho hiện đã đủ để PNJ bán trong nhiều năm, nên công ty không thể dùng tiền để mua kim cương trong ngắn hạn.

Trong 2 năm tới, điều này khó xảy ra, không thể dùng tiền mua vào kim cương ngay khi khách hàng đến bán lại sản phẩm. Để giảm tồn kho kim cương, PNJ có thể cân nhắc bán ra thị trường với mức giá thấp hơn, hoặc dùng số kim cương này bán cho khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sản phẩm. Đó là những việc đang được lên kế hoạch.

Sẽ đóng cửa hàng loạt cửa hàng PNJ kém hiệu quả

Nội dung quan trọng được trình tại đại hội cổ đông bất thường và đã được cổ đông thông qua, đó là phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng bổ sung vốn.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng.

Cùng với đó, cổ đông chấp thuận hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thông qua mức cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10%. Đồng thời điều chỉnh tỷ lệ cổ tức xuống 10%.

Về tình hình tài chính, công ty hiện có khoảng 3.000 tỷ đồng dư nợ ngân hàng, ngoài ra, còn khoảng 125 tỷ đồng phải trả khách hàng và đối tác theo lộ trình thanh toán 120 ngày. Tổng giám đốc PNJ thông tin, mỗi tháng doanh nghiệp cần khoảng 100 - 150 tỷ đồng để bù đắp hoạt động, trong khi nhu cầu vốn tăng cao vào mùa kinh doanh cuối năm 2026 và quý I/2027.

Để xử lý các nghĩa vụ thu đổi và khôi phục hoạt động, ban lãnh đạo ước tính cần huy động khoảng 8.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 60% dành cho chương trình chuyển đổi đối với khách hàng hiện hữu, 20% bổ sung vốn lưu động và 20% thanh toán các khoản vay.

Bên cạnh đó, ông Phan Quốc Công cũng thông tin, đến cuối tháng 8/2026, PNJ có 432 điểm kinh doanh. Trong năm 2026, công ty dự kiến đóng 25 - 30 cửa hàng kém hiệu quả và mở thêm 10 cửa hàng có chọn lọc. Công ty giữ lại những cửa hàng tạo ra dòng tiền tốt, đóng các cửa hàng lỗ kéo dài hoặc trùng địa bàn.

Trong thời gian tới, PNJ tập trung vào ba hướng. Đó là tối ưu hoạt động, rà soát hàng tồn kho, đóng cửa hàng kém hiệu quả, tinh gọn bộ máy và kiểm soát chi phí. Khôi phục niềm tin, minh bạch chất lượng sản phẩm, tăng cường kiểm định kim cương và điều chỉnh chính sách thu đổi.

Phát triển trang sức vàng giá trị cao, trang sức thời trang, sản phẩm dành cho giới trẻ và các kênh bán hàng mới. Nếu huy động vốn và chương trình chuyển đổi thành công, doanh thu thuần dự kiến tăng từ khoảng 43.000 tỷ đồng năm 2027 lên 58.000 tỷ đồng năm 2029, với lợi nhuận khoảng 1.600 tỷ đồng vào năm 2029.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Đào Trung Kiên, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm. Ông Kiên sẽ tập trung cho vai trò Giám đốc cao cấp - Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động PNJ.