Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao Huân chương Dũng cảm truy tặng Trung tá Trần Văn Tùng cho thân nhân Trung tá Tùng.

Tại lễ truy điệu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao Huân chương Dũng cảm, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 làm Trưởng đoàn đến viếng và trao cho thân nhân đồng chí Trần Văn Tùng Quyết định số 115/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm Trung tá Trần Văn Tùng.

Sáng 12/9/2026, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô trên đường trở về đơn vị, khi đến khu vực cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) phát hiện một nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu tự tử. Đồng chí Tùng đã nhanh chóng tiếp cận, cùng với công dân Đ.V.T. (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) kiên trì thuyết phục, động viên nam thanh niên không hành động dại dột. Nhưng nam thanh niên bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông. Không quản ngại hiểm nguy, đồng chí Tùng nhanh chóng cởi quân phục, lao xuống sông để cứu nam thanh niên nhưng do dòng nước xiết chảy quá mạnh đã cuốn trôi, nhấn chìm cả hai người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên sông Trà Lý. Sau hai ngày đêm tích cực tìm kiếm, đến khoảng 18 giờ 10 phút ngày 13/9/2026, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Trung tá Trần Văn Tùng cách cầu Bo khoảng 350 m.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, sẵn sàng quên mình vì nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng. Lễ tang Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội, phù hợp phong tục truyền thống của địa phương./.

Sơn Hải