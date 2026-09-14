Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng

Quyết định nêu rõ: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Bộ Quốc phòng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm Trung tá Trần Văn Tùng. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Quyết định số 2851/QĐ-UBND truy tặng Bằng khen cho Trung tá Trần Văn Tùng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm quên mình, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu nhân dân, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tại lễ truy điệu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao Huân chương Dũng cảm, trao Bằng khen cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã trao Huân chương Dũng cảm truy tặng Trung tá Trần Văn Tùng cho thân nhân Trung tá Tùng. Ảnh: TTXVN

Trước đó, cũng trong ngày 14/9, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 làm Trưởng đoàn đến viếng và trao cho thân nhân đồng chí Trần Văn Tùng Quyết định số 115/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

Khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một người có ý định tự tử tại sông Trà Lý.

Không ngần ngại nguy hiểm, Thiếu tá Tùng dũng cảm lao xuống sông để cứu người. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả hai bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng các đơn vị, địa phương liên quan nhanh chóng có mặt, chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm.

Các lực lượng nghiệp vụ được huy động, phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 và sử dụng phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm hai người mất tích.

Sau hai ngày đêm tích cực tìm kiếm, đến 18h05 ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể đồng chí Trần Văn Tùng.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, sẵn sàng quên mình vì nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng.

Lễ tang Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức trang trọng theo nghi thức quân đội, phù hợp phong tục truyền thống của địa phương.