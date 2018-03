Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì họp báo

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 - 24/3. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Moon Jae-in.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp gỡ phóng viên báo chí sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Sáng 23/3, tại Phủ Chủ tịch, sau cuộc hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì họp báo chung, thông báo với các phóng viên báo chí Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế về kết quả cuộc hội đàm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo, hai nhà Lãnh đạo đã cùng đánh giá về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trên cơ sở sự tin cậy ngày càng cao, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị của mỗi bên trong việc đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, thống nhất các phương hướng lớn cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in cho biết, Lãnh đạo hai nước nhất trí tiến hành trao đổi cấp cao thường niên với các hình thức linh hoạt, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, chính đảng, địa phương và các lĩnh vực quan trọng, như ngoại giao, quốc phòng, an ninh... Hai bên nhất trí sớm thông qua “Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng” giữa Bộ Quốc phòng hai nước, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng...

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác kinh tế, trong đó nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2020, đi cùng với thực hiện các biện pháp cân bằng thương mại; nhất trí khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện tử, năng lượng, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo, hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác chế tạo, đẩy nhanh chuyển giao công nghệ về công nghiệp phụ trợ, ôtô, cơ khí, dệt may...; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, an toàn năng lượng và giải pháp tiết kiệm năng lượng; triển khai hợp tác toàn diện về môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam về ngành công nghiệp nguyên liệu, phụ tùng, tiến tới xây dựng nền tảng thương mại tốt đẹp. Trong mục tiêu hợp tác cùng phát triển phồn vinh, Lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác về giao thông, cơ sở hạ tầng, tạo ra các nguồn động lực tăng trưởng như kỹ thuật tiên tiến, thành phố thông minh, tận dụng những tiến bộ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng đó, Hàn Quốc sẽ tập trung hợp tác và đầu tư tại khu vực miền Trung Việt Nam, thông qua các dự án rà phá bom mìn, xây dựng bệnh viện, trường học...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in cũng xác định phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác phát triển, đào tạo, công nghiệp, năng lượng, môi trường, lao động, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân... Hàn Quốc xác định Việt Nam là đối tác viện trợ phát triển lớn nhất, tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ phát triển, tín dụng ưu đãi phù họp với điêu kiện, nhu cầu của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, hạ tầng và đô thị thông minh, năng lượng sạch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực và hành chính công.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau trong các tầng lớp xã hội; quan tâm hỗ trợ, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của nhau, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước. Tổng thống Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa nhằm hỗ trợ và bảo vệ các gia đình đa văn hóa có cuộc sống ổn định hơn, như hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn, giúp đỡ việc làm, trung tâm hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ thuê nhà, các trang thiết bị bảo hộ...

Trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế, khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Vui mừng trước những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm tin vào tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Với quyết tâm chính trị của Lãnh đạo cấp cao và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn điện và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, theo tinh thần hướng tới tương lai, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì sự phồn vinh của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thể giới.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam là những người bạn rất đặc biệt của nhau. Trên hết là sự tương đồng trong lịch sử, văn hóa, xã hội... Những mối giao lưu từ trong lịch sử xa xưa đến mối nhân duyên giữa con người với con người đã đưa quan hệ hai nước gần gũi với nhau. Mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước chính là nền tảng cho sự phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác hợp tác trọng điểm của Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia quan trọng nhất trong chính sách hướng Nam mới mà Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành.

Đức Dũng (TTXVN)