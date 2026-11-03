Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP phát biểu tại cuộc tiếp

Chào mừng Đại sứ và các cán bộ của Phái đoàn EU tại Việt Nam tới Nhà Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP của Quốc hội Việt Nam khóa XVI được thành lập tháng 8/2026 gồm 10 thành viên, là những đại biểu mong muốn được đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - EU và quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với EP.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier và cán bộ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tại cuộc tiếp

Chủ tịch Nhóm Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Việt Nam nhất quán, luôn coi trọng vai trò của EU và quan hệ Việt Nam - EU. Việc hai Bên nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào tháng 1/2026 và chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2026 vừa qua là dấu mốc đặc biệt quan trọng, phản ánh mối quan hệ sâu sắc, tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời cũng thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm cao của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Nhóm Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Đại sứ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy Nghị viện các nước thành viên EU còn lại đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn cho hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - EU và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai bên.

Các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu tham dự cuộc tiếp

Chủ tịch Nhóm Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị Đại sứ ủng hộ, hỗ trợ để EU sớm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng IUU” đối với thủy sản Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp quản lý khai thác hải sản theo các cam kết, chuẩn mực quốc tế và khuyến nghị của EC, vì lợi ích chung của hai bên, lợi ích của người tiêu dùng EU, đồng thời cũng đảm bảo sinh kế cho phần lớn người dân Việt Nam sinh sống ở các vùng ven biển, sinh kế bằng ngư nghiệp.

Chủ tịch Nhóm Nguyễn Đắc Vinh nhận định, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP đang phát triển rất tốt đẹp trên tinh thần hợp tác và xây dựng. Hai bên hiện đang duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại chính sách định kỳ hàng năm ở cấp Ủy ban đầu mối, giúp tăng cường hiểu biết và chia sẻ các kinh nghiệm thuộc thẩm quyền của nghị viện.

Các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu

Với vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Đắc Vinh mong Phái đoàn EU tại Việt Nam và Đại sứ phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện nói chung và quan hệ hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và EU, hỗ trợ tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và EU, ủng hộ hoạt động giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ của hai bên, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Quang cảnh cuộc tiếp

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược quan trọng, vững chắc, tin cậy hàng đầu của EU tại khu vực; đồng thời đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP trong thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hành động vì khí hậu, quốc phòng - an ninh và ngoại giao chính trị; mong muốn Chủ tịch Nhóm Nguyễn Đắc Vinh và các thành viên Nhóm tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - EU.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu tại cuộc tiếp

Đề cập những bước phát triển mới trong quan hệ hai bên năm 2026, Đại sứ đánh giá thương mại và đầu tư tiếp tục là những trụ cột quan trọng. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã tạo động lực cho trao đổi thương mại song phương, mở rộng cơ hội hợp tác. Đại sứ cũng cho biết, EU tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại phê chuẩn Hiệp định EVIPA, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư và gia tăng lợi ích cho cả hai bên.

Về “thẻ vàng” IUU, Đại sứ ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và kỳ vọng sớm tổ chức đoàn đánh giá kết quả thực hiện, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy việc gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường EU cho thủy sản Việt Nam.

Thành viên Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tham dự cuộc tiếp

Hai bên cũng trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, nghiên cứu không gian và quốc phòng - an ninh... Giáo dục và đào tạo được nhấn mạnh là lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa lâu dài, góp phần tăng cường giao lưu sinh viên, chuyên gia và kết nối học thuật giữa hai bên.

EU khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trong các lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).