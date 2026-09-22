Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM vào chặng nước rút để tăng trưởng 2 con số

Nội dung trên được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nêu tại bài phát biểu phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, ngày 22/9.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, với 38 Nghị quyết được thông qua. Những Nghị quyết này có ý nghĩa trực tiếp đối với yêu cầu phát triển TP.HCM trong những tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ông Được cho biết cuối tháng 4, tại buổi làm việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trung ương đã đặt ra trọng tâm là cải cách thể chế phát triển, ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị mở đường cho Thành phố bứt phá.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Ngay khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 ngày 19/5 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, Thành phố đã khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành để soạn thảo, ban hành Luật Phát triển đô thị ngày 24/8.

Ông Được cho biết 5 tháng qua, cả hệ thống chính trị đã rất nỗ lực vì sự phát triển của Thành phố. Vì vậy, các nghị quyết được HĐND thông qua tại kỳ họp này không chỉ là những quyết định về mặt thủ tục, pháp lý, mà là những quyết sách để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương; chuyển hóa cơ chế, chính sách thành nguồn lực và kết quả phát triển cụ thể của Thành phố.

Người đứng đầu UBND TP.HCM cho biết kinh tế Thành phố đang duy trì đà tăng trưởng cao, tạo nền tảng cho giai đoạn nước rút.

Trong đó, ước tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt khoảng 9%; thu ngân sách khoảng 670.599 tỷ đồng, bằng khoảng 66,4% mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng của năm 2026 mà Thành phố đặt ra.

Với đầu tư công, dự kiến đến hết tháng 9 TP.HCM giải ngân đạt 70% kế hoạch, với khoảng 103.319 tỷ đồng.

Đặc biệt, thu hút vốn FDI tăng mạnh, đạt khoảng 12,187 tỷ USD, đạt 110,7% kế hoạch năm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường phát triển của Thành phố.

Hàng loạt dự án hạ tầng đang đẩy mạnh đầu tư tại TP.HCM tạo đà phát triển mạnh trong giai đoạn mới. (Nguồn ảnh: CII)

Trong bảng xếp hạng 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, TP.HCM xếp hạng 205, tăng 81 bậc so với vị trí trong báo cáo năm ngoái.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, khoảng cách từ kết quả đạt được đến mục tiêu cuối năm 2026 vẫn còn rất lớn khi tăng trưởng GRDP phải đạt trên 10%; thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

“Ba tháng cuối năm vì vậy không còn là thời gian để chúng ta chỉ duy trì công việc theo kế hoạch thông thường, mà phải là giai đoạn nước rút, giai đoạn quyết định. Dư địa còn lại là rất lớn nhưng thời gian còn lại rất ngắn”, ông Được cho biết.

Theo đó, TP.HCM muốn tăng trưởng cả năm đạt trên 10% thì quý 3 phải đạt từ 11,07% và 9 tháng đạt từ 9,43%. Riêng quý cuối năm phải đạt từ 12,3%.

“Cả hệ thống phải chuyển mạnh từ ‘có cơ chế’ sang ‘có kết quả’; từ ‘có nghị quyết’ sang ‘có công trình, có dự án, có nguồn lực được giải phóng và có lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp”, ông Được yêu cầu.

Với bối cảnh đó, các nghị quyết được HĐND thông qua tại kỳ họp được khẳng định có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt là các nghị quyết nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị; tập trung xử lý những vấn đề rất căn bản của Thành phố như quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, phát triển hạ tầng, không gian ngầm, đất đai, tài sản công, môi trường, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, an sinh xã hội và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cam kết ngay sau kỳ họp, UBND sẽ khẩn trương cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết được thông qua; xác định rõ từng nhiệm vụ, từng cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình tất cả các Nghị quyết triển khai Luật phát triển đô thị tại kỳ họp tới.

Cùng với đó là tập trung cao độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm. Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị của Thành phố được yêu cầu phải bắt tay ngay vào việc; không để nghị quyết nằm trên giấy, phải biến những quyết sách đã thông qua thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể; tạo nền tảng cho bước phát triển cao hơn của Thành phố trong những năm tới.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM đã thông qua 38 Nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị.