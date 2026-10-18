Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng và nhóm người liên quan chuẩn bị tăng sở hữu tại An Gia lên gần 35%

Lãnh đạo cấp cao và nhóm người có liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) tiếp tục gia tăng mức độ chi phối khi có giao dịch đăng ký mua gom cổ phiếu quy mô lớn.

Theo thông báo vừa công bố, bà Nguyễn Mai Giang - Phó Tổng Giám đốc An Gia đã đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu AGG nhằm mục đích tăng tỉ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/10/2026 đến ngày 20/11/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Kết phiên 16/10, cổ phiếu AGG có giá trị 9.160 đồng/cổ phiếu, giảm 29% so với đầu năm. Với mức giá này, bà Giang cần chi khoảng 27,5 tỷ đồng để mua đủ 3 triệu cổ phiếu.

Trước khi thực hiện giao dịch, cá nhân bà Giang đang nắm giữ hơn 2,68 triệu cổ phiếu, tương đương 1,48% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất thương vụ, lượng sở hữu cá nhân của bà Giang sẽ tăng lên gần 5,69 triệu cổ phiếu, tức 3,14%.

Điểm đáng chú ý trong bản công bố lần này là bức tranh tổng thể về tỉ lệ sở hữu của nhóm người nội bộ và người có liên quan tại doanh nghiệp.

Trước giao dịch, toàn bộ nhóm cổ đông này đang nắm giữ hơn 60,37 triệu cổ phiếu, chiếm 33,29% vốn tại An Gia. Trong đó, lượng lớn cổ phần tập trung ở Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Bá Sáng với hơn 46,75 triệu cổ phiếu, tức 25,78%. Được biết, ông Sáng là em trai của bà Giang.

Các thành viên khác trong nhóm gia đình như bà Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Quỳnh Giang, Nguyễn Ngọc Tú và Hồ Thị Nguyệt Anh cũng nắm giữ một phần cổ phiếu đáng kể của doanh nghiệp.

Tỉ lệ sở hữu của bà Giang và nhóm người liên quan tại AGG sắp chạm mốc 35%. (Nguồn: AGG).

Khi bà Nguyễn Mai Giang hoàn tất giao dịch mua vào nói trên, tổng số lượng nắm giữ của cả nhóm nội bộ sẽ được nâng lên hơn 63,37 triệu cổ phiếu. Theo đó, giao dịch chính thức đẩy tỉ lệ sở hữu toàn nhóm tăng lên mức gần 35%.

Trong cấu trúc sở hữu và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, mốc 35% có ý nghĩa pháp lý và quyền lực quan trọng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cụ thể, để thông qua các quyết định quan trọng nhất của công ty, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu phải đạt tỉ lệ tán thành từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp. Theo đó, nếu họ sở hữu hơn 35% quyền biểu quyết không tán thành, họ hoàn toàn có quyền phủ quyết mọi quyết định thay đổi lớn của công ty.

Trên cơ sở đó, việc nhóm gia đình Chủ tịch An Gia (AGG) nâng tỉ lệ sở hữu tiến sát mốc 35% này cho thấy mức độ kiểm soát, gắn kết tài sản và sự an toàn tuyệt đối của nhóm cổ đông đối với quyền chi phối doanh nghiệp.