Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố từ chức sớm

“Tôi vừa thông báo với các đồng nghiệp tham gia hoạch định chính sách và toàn thể nhân viên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) rằng tôi sẽ từ chức, có hiệu lực từ ngày 7/2/2027, sau cuộc họp về chính sách tiền tệ của Hội đồng Thống đốc ECB,” Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu trong video đăng trên mạng xã hội X chiều 29/10 giờ Việt Nam.

Như vậy, bà Lagarde sẽ rời cương vị Chủ tịch ECB sớm hơn 8 tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ (tháng 10/2027). Bà Lagarde không nêu lý do từ chức sớm, song khẳng định sẽ rời ECB với “cảm giác đã hoàn thành tốt công việc, đồng thời để lại một Ngân hàng Trung ương châu Âu được chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng những thách thức trong tương lai”.

“Được phục vụ tại tổ chức này là niềm tự hào lớn lao và một vinh dự vô cùng to lớn đối với tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đóng góp, ủng hộ và cùng thực hiện sứ mệnh mà chúng ta đảm nhận tại châu Âu. Hãy là một điểm tựa vững chắc, luôn kiên định và bảo đảm sự ổn định giá cả cũng như ổn định tài chính,” bà Christine Lagarde nói.

Trong thông cáo đăng trên trang chủ cùng ngày, ECB xác nhận bà Lagarde đã thông báo với Hội đồng Thống đốc ECB và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về quyết định từ chức vào ngày 7/2/2027.

“Hội đồng Thống đốc ECB gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Lagarde và dành cho bà một tràng pháo tay kéo dài. Người kế nhiệm bà Lagarde sẽ được Hội đồng châu Âu bổ nhiệm theo quy trình đề cử được quy định tại Điều 283 của Hiệp ước về Hoạt động của Liên minh châu Âu (TFEU),” thông cáo viết.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde. Ảnh: ECB

Theo Reuters, quyết định từ chức của bà Christine Lagarde được đưa ra khi ECB đối mặt với nguy cơ lạm phát gia tăng do cú sốc giá dầu bắt nguồn từ xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, đà tăng lợi suất trái phiếu, đặc biệt tại Pháp, có nguy cơ kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Thị trường tài chính chưa ghi nhận biến động sau thông báo từ chức của bà Lagarde. Một số nhà phân tích cho rằng ECB đã xây dựng được uy tín và vị thế vững chắc, không còn phụ thuộc nhiều vào bất kỳ cá nhân lãnh đạo nào.

“ECB có nền tảng hoạt động khá vững chắc và thị trường cũng đã quen thuộc với cách thức vận hành của tổ chức này. Chúng tôi cho rằng cách thức hoạt động của ECB sẽ tiếp tục được duy trì sau khi bà Lagarde rời nhiệm sở và nhìn chung sẽ không thay đổi nhiều, bất kể ai tiếp quản vị trí Chủ tịch,” ông Simon Dangoor, Giám đốc phụ trách Đầu tư vĩ mô vào các công cụ thu nhập cố định tại Goldman Sachs, chia sẻ với Reuters.

Theo Điều 283 của Hiệp ước về Hoạt động của Liên minh châu Âu, Chủ tịch ECB không được bầu trực tiếp mà được bổ nhiệm thông qua quy trình đề cử và tham vấn gồm nhiều bước. Đầu tiên, các quốc gia sử dụng đồng euro đề xuất ứng viên. Bộ trưởng Tài chính các nước này sau đó thảo luận để thống nhất phương án lựa chọn ứng viên. Tiếp theo, Hội đồng Liên minh châu Âu trình đề xuất về ứng viên đã được lựa chọn lên Hội đồng châu Âu. Trước khi quyết định, Hội đồng châu Âu sẽ tham khảo ý kiến Nghị viện châu Âu và Hội đồng Thống đốc ECB. Hai cơ quan này có thể đánh giá và đưa ra ý kiến về ứng viên nhưng không trực tiếp quyết định việc bổ nhiệm. Cuối cùng, lãnh đạo các quốc gia thuộc khu vực đồng euro tham gia bỏ phiếu quyết định việc bổ nhiệm Chủ tịch ECB. Theo quy định hiện hành, ứng viên phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 16 trong tổng số 21 quốc gia sử dụng đồng euro, đồng thời các nước ủng hộ phải đại diện cho ít nhất 65% dân số khu vực đồng euro. Sau khi được bổ nhiệm, Chủ tịch ECB sẽ đảm nhiệm chức vụ trong 8 năm và không được tái bổ nhiệm. Theo Reuters, hai cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan và Tây Ban Nha, lần lượt là ông Klaas Knot và ông Pablo Hernandez de Cos, đang được xem là những ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch ECB.