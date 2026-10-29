Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố sẽ sớm từ chức

Ngày 29/10, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) xác nhận bà Christine Lagarde sẽ chính thức rời cương vị Chủ tịch vào ngày 7/2/2027, thay vì hoàn thành nhiệm kỳ vào cuối tháng 10 cùng năm.

Bà Christine Lagarde giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu từ 1/12019 và là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Theo thông cáo của ECB, bà Lagarde đã thông báo quyết định này tới Hội đồng Thống đốc ngân hàng và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Tuy nhiên, ECB không nêu lý do bà quyết định rời nhiệm sở trước thời hạn.

Quyết định từ chức của bà Lagarde khép lại nhiều đồn đoán về tương lai của nhà lãnh đạo 70 tuổi. Bà hiện được xem là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tổ chức nổi tiếng với hội nghị thường niên tại Davos, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, khả năng bà đảm nhận vị trí này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Việc bà Lagarde rời nhiệm sở sớm cũng mở ra cuộc đua lựa chọn người kế nhiệm tại ECB, trong bối cảnh khu vực đồng Euro đang đối mặt với tăng trưởng kinh tế yếu, áp lực lạm phát và những bất ổn địa chính trị.

Một số nhân vật được nhắc đến trong danh sách ứng viên tiềm năng gồm cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan Klaas Knot, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel và Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu Nadia Calviño.

Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), người kế nhiệm bà Lagarde sẽ do Hội đồng châu Âu bổ nhiệm theo quy trình quy định tại Điều 283 của Hiệp ước về hoạt động của EU. Hiện ECB chưa công bố người kế nhiệm.

Bà Lagarde bắt đầu lãnh đạo ECB từ tháng 11/2019. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã điều hành chính sách tiền tệ khu vực đồng Euro qua nhiều biến động lớn, từ đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine đến khủng hoảng năng lượng, lạm phát và căng thẳng thương mại toàn cầu.