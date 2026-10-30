Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bất ngờ tuyên bố từ chức sớm

Theo Reuters, thông báo được bà Lagarde đưa ra ngày 29-10, ngay trước khi ECB quyết định giữ nguyên lãi suất và cảnh báo giá năng lượng tăng cao đang làm gia tăng rủi ro lạm phát. Khả năng tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 vẫn được để ngỏ.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29-10. Ảnh: Reuters

“Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục giữ sự trung lập”, bà Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp chính sách. Bà cho biết cương vị Chủ tịch ECB hạn chế khả năng công khai quan điểm về những vấn đề đang diễn ra tại châu Âu và thế giới, đồng thời bày tỏ lo ngại trước tình trạng sự thật bị xuyên tạc.

Bà Lagarde được cho đã thông báo quyết định với các thành viên ECB sau khi phiên họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc và nhiều lần xúc động khi đọc thông điệp từ chức.

Quyết định rời nhiệm sở trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10-2027 cũng tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lựa chọn người kế nhiệm trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào mùa Xuân năm tới. Tuy nhiên, bà Lagarde không xác nhận liệu thời điểm từ chức có liên quan đến cuộc bầu cử này hay không.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảm ơn bà Lagarde về thời gian lãnh đạo ECB, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị quá trình chuyển giao có trật tự, cân bằng và phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết quy trình lựa chọn người kế nhiệm sẽ được khởi động ngay lập tức.

Trong khi đó, nghị sĩ Đức Markus Ferber cảnh báo việc bà Lagarde rời chức giữa lúc lạm phát còn cao, thị trường trái phiếu biến động và nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra có thể gây thêm bất ổn. Theo ông, nếu thời điểm từ chức bị cho là liên quan đến lịch bầu cử của một quốc gia, niềm tin vào tính độc lập của ECB có thể bị ảnh hưởng.

Hai cựu thống đốc ngân hàng trung ương Hà Lan và Tây Ban Nha, Klaas Knot và Pablo Hernández de Cos, đang được xem là những ứng viên nổi bật kế nhiệm bà Lagarde.

Thị trường tài chính hầu như không phản ứng trước thông báo từ chức. Nhà kinh tế Piet Haines Christiansen của Danske Bank nhận định cả hai ứng viên đều có nhiều kinh nghiệm điều hành ngân hàng trung ương, do đó việc thay đổi lãnh đạo ECB có thể không gây biến động đáng kể. Simon Dangoor, lãnh đạo bộ phận đầu tư vĩ mô thu nhập cố định của Goldman Sachs, cũng cho rằng hoạt động của ECB nhiều khả năng sẽ duy trì ổn định bất kể ai kế nhiệm.

Tổng hợp