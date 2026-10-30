Chủ tịch ngân hàng BIDV Lê Ngọc Lâm trở thành Tiến sĩ

Chiều 23/10/2026, tại Học viện Ngân hàng, nghiên cứu sinh Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID), đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện với đề tài "Tài chính bền vững tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam".

Khoa Sau đại học Học viện Ngân hàng nhìn nhận dù ở cương vị lãnh đạo cấp cao với khối lượng công việc rất lớn, ông Lâm vẫn giữ được niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trở thành tấm gương về tinh thần học tập.

Ông Lâm cũng trở thành một trong số ít Chủ tịch ngân hàng có học vị tiến sĩ lĩnh vực kinh tế - tài chính tại Việt Nam hiện nay.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh ngày 23/7/1975, quê gốc tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Ông có nền tảng đào tạo khá toàn diện trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và ngoại ngữ.

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Cụ thể, ông tốt nghiệp cử nhân ngành Tín dụng tại Học viện Ngân hàng, đồng thời theo học và hoàn thành chương trình cử nhân Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội trong giai đoạn 1995-1998. Từ năm 2001 đến 2004, ông tiếp tục theo học chương trình cao học tại Đại học Kinh tế Quốc dân và nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Lưu thông tiền tệ - Tín dụng.

Năm 1997, ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, ông Lâm bắt đầu công tác tại Trụ sở chính BIDV. Gần 30 năm gắn bó với ngân hàng, ông kinh qua nhiều vị trí trong các lĩnh vực tín dụng, pháp chế và quản trị rủi ro trước khi đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo cấp cao.

Từ tháng 3/2009, ông giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng. Đến tháng 4/2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban này, sau đó chuyển sang giữ chức Giám đốc Ban Quan hệ khách hàng doanh nghiệp từ tháng 4/2013.

Ngày 15/1/2015, ông Lâm được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc BIDV khi chưa tròn 40 tuổi. Từ ngày 15/11/2018, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Đến ngày 12/3/2021, ông chính thức trở thành Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV.

Tháng 6/2026, HĐQT BIDV bầu ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, thay ông Phan Đức Tú nghỉ hưu. Từ ngày 1/7/2026, ông chính thức đảm nhiệm cương vị người đứng đầu HĐQT ngân hàng. Tại lễ công bố ngày 30/6, ông cũng được chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2025-2030.

Đề tài nghiên cứu của ông Lâm không phải là lựa chọn ngẫu nhiên khi đây đang là một trong những trụ cột chiến lược của BIDV. Ngân hàng theo đuổi định hướng "Lớn - Mạnh - Xanh" và trong năm 2026 đã ban hành Chiến lược Phát triển bền vững với mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam về phát triển bền vững.

Đáng chú ý, năm 2026 là năm thứ ba liên tiếp cổ phiếu BID góp mặt trong nhóm 20 cổ phiếu thuộc Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (VNSI) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) lựa chọn.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô tài sản, BIDV còn là một trong những ngân hàng có vị thế lớn trên thị trường tín dụng Việt Nam.

BIDV hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Cuối tháng 9/2025, nhà băng này trở thành ngân hàng đầu tiên vượt ngưỡng 3 triệu tỷ đồng tài sản. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BIDV đã đạt 3,441 triệu tỷ đồng.