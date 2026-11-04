Chủ tịch Nawat phản ứng khi Ngô Bảo Ngọc bỏ thi MGI All Stars 2026

Vừa qua, Ngô Bảo Ngọc chính thức tuyên bố từ bỏ thi MGI All Star 2026. Lý do được người đẹp đưa ra là phía ban tổ chức Miss Grand International công bố năm nay có hơn một đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi, điều này được cho là không phù hợp với định hướng cũng như kế hoạch của công ty quản lý Ngô Bảo Ngọc.

Mới đây, ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International đã chính thức lên tiếng về thông tin Ngô Bảo Ngọc rút khỏi MGI All Star 2026. Theo đó, ông Nawat cho biết bản thân đã nắm được tình hình, đồng thời xem đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đẹp Việt Nam tháo sash MGI All Star và tuyên bố từ bỏ hành trình chinh phục cuộc thi.

Ngô Bảo ngọc thông báo từ bỏ thi MGI All Stars 2026.

Chia sẻ về sự việc, ông Nawat cho biết trước đó ông từng thông tin rằng kể từ năm nay, MGI All Star sẽ có sự tham gia của nhiều hơn một đại diện đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc năm này sẽ có thêm một thí sinh khác đến từ Việt Nam ngoài Ngô Bảo Ngọc.

Hiện tại, ông Nawat chưa đưa ra thêm nhiều bình luận liên quan đến quyết định rút lui của Ngô Bảo Ngọc. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp, đặc biệt khi người đẹp 9X từng được kỳ vọng sẽ đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi Bảo Ngọc đã có thời gian chuẩn bị cho hành trình mới.

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng những bất đồng về định hướng giữa đơn vị quản lý Ngô Bảo Ngọc và ban tổ chức MGI All Stars cần được làm rõ để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người đẹp 9X.

Hiện tại, phía Ngô Bảo Ngọc và công ty quản lý chưa lên tiếng sau chia sẻ từ ông Nawat.

Ông Nawat hiện đã nắm được thông tin Ngô Bảo Ngọc bỏ thi MGI All Stars 2026.

Ngô Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu các cuộc thi nhan sắc trong nước. Người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, đồng thời gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, phong thái trình diễn tự tin và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

MGI All Star 2026 là mùa giải thứ hai của cuộc thi do Miss Grand International tổ chức. Khác với những sân chơi nhan sắc truyền thống, cuộc thi hướng đến các người đẹp từng có kinh nghiệm thi đấu, sở hữu danh hiệu hoặc dấu ấn nhất định tại những đấu trường sắc đẹp. Đây cũng là dịp để các đại diện có thêm cơ hội thể hiện bản thân, đồng thời mang đến những màn cạnh tranh đáng chú ý giữa nhiều gương mặt đến từ các quốc gia.

Trước đó, ở mùa giải đầu tiên, Hương Giang là đại diện Việt Nam tham gia MGI All Star và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Thành tích này góp phần giúp nhan sắc Việt tạo được dấu ấn tại sân chơi mới của ông Nawat. Chính vì vậy, sự góp mặt của Ngô Bảo Ngọc trong mùa giải thứ hai từng nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ khán giả.

Tuy nhiên, sau thông báo rút lui của người đẹp, câu chuyện ai sẽ thay thế cô trở thành vấn đề được cộng đồng sắc đẹp quan tâm. Tính đến hiện tại, phía Miss Grand International vẫn chưa công bố thông tin chính thức về đại diện Việt Nam tham gia MGI All Star 2026. Khán giả đang chờ đợi động thái tiếp theo từ ban tổ chức cũng như đơn vị nắm giữ bản quyền tại Việt Nam.