Thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Sau đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch nói trên.

Từ tháng 3/2011, bị cáo Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng.

Sau khi hoàn thành công trình, từ tháng 1/2013, dự án được bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Khi đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo cáo trạng, đối với khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, bị cáo Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

VKS xác định bị cáo Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng.

Và theo cáo trạng, dù sự việc trên xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng (cũ) khi đó đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: M.H

Thừa nhận sai phạm

Tại tòa, bị cáo Thản khai, thực hiện dự án từ thời điểm dự án còn thuộc UBND tỉnh Hà Tây (cũ), sau đó chuyển về Hà Nội. Bị cáo không hoàn thiện các thủ tục là có lỗi, dẫn đến sai phạm.

Theo lời bị cáo Thản, bị cáo bắt đầu làm dự án từ năm 2010 đến 2013 thì xong. Theo đúng quy hoạch thì dự án có 2 tầng để làm khách sạn và văn phòng. Bị cáo thừa nhận sai phạm vì công ty đã tự ý chuyển đổi công năng, chuyển từ dịch vụ văn phòng khách sạn sang căn hộ. Bị cáo đã xây dựng sai mục đích, sai quy hoạch.

Quá trình khai báo, bị cáo Thản nói rằng trong thời gian thực hiện dự án, không thấy ai đến kiểm tra, chỉ thấy động viên doanh nghiệp làm nhanh.

Bị cáo Thản cũng thừa nhận bản thân là người chỉ đạo triển khai việc bán các căn hộ chung cư; thừa nhận là người quyết định nội dung hợp đồng chuyển nhượng trong đó nêu việc xây dựng là đúng quy hoạch, đã được phê duyệt; không nói cho người mua nhà biết việc xây dựng là sai quy hoạch.

“Việc bị cáo đưa thông tin không đúng có phải là hành vi gian dối không?”, HĐXX hỏi. Bị cáo Thản trả lời “gian dối”. “Có phải là lừa dối khách hàng không”, chủ tọa truy vấn. Bị cáo Thản nói: “Đúng lừa dối”.

HĐXX hỏi tiếp: “Nếu dự án của bị cáo không được cấp sổ đỏ thì khách hàng có mua không?”. Bị cáo Thản thừa nhận việc truy tố là đúng tội.

Trả lời câu hỏi về phương án khắc phục hậu quả, bị cáo Thản đưa ra 2 phương án: nếu người dân muốn trả tiền thì bị cáo trả tiền, nếu người dân muốn chuyển nhà sang vị trí khác thì bị cáo cũng đồng ý. Theo trình bày của bị cáo Thản, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng tại cơ quan thi hành án.

Tương tự, bị cáo Thản thừa nhận sai phạm tại các dự án khác và tiếp tục đưa ra 2 phương án khắc phục như trên là đền nhà hoặc đền tiền cho người dân.

Trước khi dừng lời, Chủ tịch Mường Thanh nói, tội lỗi bị cáo gây ra là do chuyển đổi công năng sai mục đích sử dụng, mong tòa cho bị cáo có cơ hội để khắc phục hậu quả và sửa sai. Bị cáo xin nộp 50% tiền thu lợi vào ngân sách nhà nước và xin cho bị cáo được chuyển đổi công năng từ dịch vụ văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê.