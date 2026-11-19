Chủ tịch Mường Thanh đề xuất nộp 50% lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước
Bị cáo Lê Thanh Thản xin đề xuất 2 nội dung gồm: nộp 50% lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước, đồng thời đề nghị được chuyển sang hình thức căn hộ cho thuê đối với các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.
Ngày 19/11, tại phiên tòa xét xử vụ án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản đề xuất nộp 50% lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước và chuyển các căn hộ sang hình thức cho thuê, trong khi Viện Kiểm sát đề nghị buộc doanh nghiệp hoàn trả tiền mua nhà, bồi thường thiệt hại cho các bị hại./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-muong-thanh-de-xuat-nop-50-loi-nhuan-vao-ngan-sach-nha-nuoc-post1149493.vnp