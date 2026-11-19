Thời gian này, rất nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập thấp đang sinh sống trong các khu chung cư giá rẻ, hết sức quan tâm đến phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Những hình ảnh ông Lê Thanh Thản xuất hiện tại phiên tòa cho thấy ông khá bình thản. Nhưng liệu những người mua nhà của ông có được bình thản như thế?