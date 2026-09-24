Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tại đây, bà Bùi Thị Minh Hoài trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Trung ương và các bệnh nhi; đồng thời trao 50 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thăm hỏi các bệnh nhi và gia đình, bà Bùi Thị Minh Hoài động viên các cháu giữ gìn sức khỏe, tích cực điều trị, sớm bình phục để trở về với gia đình, trường lớp. Bà mong muốn các gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, cùng động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các cháu vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em. Hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, sự quan tâm đó được thể hiện bằng nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị bệnh viện tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.

Đặc biệt, bệnh viện cần quan tâm đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, tạo điều kiện để các cháu được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, sớm trở về với gia đình và trường học.

Nhân dịp này, nhiều gia đình bệnh nhi bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Những phần quà Trung thu là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các cháu và gia đình vững vàng trong quá trình điều trị.