Sáng 19/11, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình.

Tại buổi thăm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của bà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thông tin về hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Từ mái nhà chung Mặt trận, tinh thần đổi mới và đoàn kết đang được lan tỏa, khơi dậy ý chí, trách nhiệm và sức sáng tạo của mỗi tổ chức. Việc hội tụ các lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của xã hội góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của bà Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.