Sôi nổi các hoạt động thể thao tại Ngày hội Văn hóa công nhân ở Tuyên Quang.

Ngày hội do Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tổ chức với chủ đề “Đoàn kết - Văn minh - Nghĩa tình - Phát triển”. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, công đoàn xã, phường và các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, ngày hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng cùng Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các công đoàn cơ sở tham gia đạt thành tích xuất sắc.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sách và trình chiếu phóng sự với chủ đề “Tuyên Quang - 195 năm hình thành và khát vọng phát triển”, nhân kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831 - 4/11/2026).

Tại đây, đoàn viên, người lao động còn được tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu về Ngày Văn hóa Việt Nam, văn hóa công đoàn và văn hóa công nhân. Các tiết mục văn nghệ do đoàn viên đến từ các công đoàn cơ sở biểu diễn cũng tạo không khí sôi nổi, với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, các môn thi kéo co và nhảy bao bố thu hút 31 công đoàn cơ sở tham gia, tạo nên những màn tranh tài hào hứng, thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp và gắn bó giữa các đoàn viên. Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho những đội đạt thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải thưởng cho các đội đạt thành tích xuất sắc tại Ngày hội.

Thông qua ngày hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang hướng tới tạo thêm sân chơi lành mạnh để đoàn viên, người lao động được giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng phát triển toàn diện, đồng thời củng cố sự gắn kết giữa các công đoàn cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa công nhân đoàn kết, văn minh, tiến bộ.