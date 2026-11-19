(Nguồn: Vietnam+)

Sáng 19/11, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc tốt đẹp, sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục-đào tạo nước nhà.

Thông tin về những kết quả quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết: hiện nay, các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ mái nhà chung Mặt trận, tinh thần đổi mới và đoàn kết đang lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng.

Sự hội tụ này tạo nên một không gian đoàn kết rộng lớn, nơi quy tụ thêm những lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.

Vui mừng trước những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo; đồng thời mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó./.