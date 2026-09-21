Chủ tịch Miss Grand nói đúng một câu về đại diện Việt Nam

Emoura Phạm đang là đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2026. Người đẹp 26 tuổi duy trì phong độ tích cực trong những ngày đầu nhập cuộc và được xem là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Mới đây, phản ứng của ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International dành cho Emoura Phạm thu hút sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, trong một livestream của phóng viên Thái Lan ghi lại khoảnh khắc các thí sinh chụp ảnh tại cuộc thi, ông Nawat bất ngờ để lại bình luận khi chứng kiến màn tạo dáng của đại diện Việt Nam: "Ôi, cái gì vậy nè".

Chủ tịch Miss Grand International bày tỏ sự bất ngờ, thích thú khi theo dõi qua livestream khoảnh khắc Emoura Phạm chụp ảnh tại cuộc thi.

Chỉ một câu ngắn nhưng phản ứng của ông Nawat nhanh chóng khiến người hâm mộ chú ý. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Emoura Phạm diện thiết kế váy tím, khoe vóc dáng cân đối và liên tục thay đổi cách tạo dáng trước ống kính. Người đẹp thể hiện khả năng kiểm soát hình thể tốt, tạo ra nhiều góc máy khác nhau và giữ thần thái tự tin.

Đáng chú ý, Emoura Phạm tự thực hiện phần trang điểm, làm tóc trước khi xuất hiện. Hình ảnh của người đẹp nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam, đặc biệt ở khả năng chuẩn bị chỉn chu và sự chủ động khi tham gia các hoạt động tại cuộc thi.

Dù ông Nawat chỉ để lại một bình luận, động thái này vẫn trở thành một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ nhắc đến khi theo dõi hành trình của đại diện Việt Nam.

Trước đó, trong một buổi ăn tối cùng chủ tịch Miss Grand International và nhóm thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn, Emoura Phạm cũng được ông Nawat đánh giá tích cực về khả năng ngoại ngữ. Những tín hiệu này giúp đại diện Việt Nam tiếp tục nhận được sự kỳ vọng từ người hâm mộ trong chặng đường phía trước.

Emoura Phạm đang nhận sự quan tâm tích cực từ phía ban tổ chức cuộc thi, cũng như khán giả theo dõi Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Quá trình học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế giúp cô có lợi thế về khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ khi bước vào các hoạt động tại đấu trường quốc tế.

Đại diện Việt Nam sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo khoảng 79-59-92 cm. Gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối cùng phong cách hiện đại giúp Emoura Phạm dễ dàng tạo dấu ấn trong những khung hình tại Miss Grand International 2026. Bên cạnh ngoại hình, kỹ năng trình diễn và khả năng ngoại ngữ cũng được xem là những điểm mạnh của cô.

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Ngay từ những ngày đầu có mặt tại Thái Lan, cô liên tục tham gia các hoạt động của cuộc thi và nhận được sự chú ý từ khán giả.

Emoura Phạm được kỳ vọng đạt thành tích cao tại Miss Grand International 2026.

Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10. Trong gần một tháng tranh tài, các thí sinh sẽ trải qua nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá, phần thi và chương trình bên lề trước khi bước vào những chặng quan trọng.

Với những màn thể hiện thời gian qua, Emoura Phạm đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ Việt Nam. Khán giả mong người đẹp tiếp tục duy trì phong độ, phát huy lợi thế về ngoại hình, ngoại ngữ và kỹ năng trình diễn để tạo thêm dấu ấn trong hành trình chinh phục Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm đang được đánh giá tích cực tại Miss Grand International 2026.