Chủ tịch Miss Grand khen đại diện Việt Nam, nói về cơ hội đăng quang

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp trong nước và quốc tế. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Emoura Phạm, người đẹp đang nhận được nhiều chú ý sau những màn thể hiện đầu tiên.

Mới đây, trong một livestream thuộc khuôn khổ của Miss Grand International 2026, khoảnh khắc liên quan đến Emoura Phạm bất ngờ thu hút sự chú ý.

Emoura Phạm đang là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Cụ thể, khi có phóng viên quốc tế bình luận về việc nên trao vương miện cho đại diện Việt Nam, ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International đã có phản hồi gây chú ý.

Ông Nawat viết: "Việt Nam rất thú vị nhưng cô ấy phải thể hiện nhiều hơn vẻ đẹp của 'nữ hoàng sắc đẹp'".

Chia sẻ của chủ tịch Miss Grand International nhanh chóng được người hâm mộ sắc đẹp bàn luận trên nhiều diễn đàn. Đáng chú ý, thay vì đưa ra nhận xét trực tiếp về khả năng chiến thắng của Emoura Phạm, ông Nawat nhấn mạnh yếu tố mà đại diện Việt Nam cần thể hiện trong hành trình còn lại của cuộc thi.

Chia sẻ này cũng thu hút sự chú ý bởi Emoura Phạm đang có những kết quả ban đầu khá nổi bật tại Miss Grand International 2026. Người đẹp Việt Nam góp mặt trong Top 10 Pre Arrival và tiếp tục lọt Top 15 ở phần thi Tài năng. Đây được xem là những dấu hiệu tích cực trong chặng đường chinh phục vương miện của cô.

Bên cạnh thành tích tại các phần thi và bình chọn, Emoura Phạm còn nhiều lần nhận được sự chú ý từ ông Nawat. Chủ tịch Miss Grand International từng dành những lời nhận xét tích cực cho đại diện Việt Nam, trong đó có các đánh giá liên quan đến ngoại hình, sự thông minh và tinh thần làm việc.

Chính vì vậy, câu nói mới nhất của ông Nawat tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Nhiều khán giả cho rằng việc Emoura được nhắc đến trong livestream cho thấy cô đang là một trong những thí sinh nhận được sự chú ý tại cuộc thi. Tuy nhiên, chia sẻ của ông Nawat cũng cho thấy đại diện Việt Nam vẫn cần tạo thêm dấu ấn nếu muốn tiến sâu ở những chặng tiếp theo.

Từ đây, sự chú ý của khán giả sẽ đổ dồn vào các hoạt động quan trọng phía trước, đặc biệt là những phần thi đòi hỏi khả năng trình diễn, phong thái và kỹ năng sân khấu. Đây cũng là cơ hội để Emoura Phạm thể hiện rõ hơn hình ảnh một ứng viên có khả năng cạnh tranh tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Chủ tịch Miss Grand International nhận xét đại diện Việt Nam rất thú vị nhưng cần thể hiện thêm tố chất của một "nữ hoàng sắc đẹp".

Miss Grand International 2026 dự kiến tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động trước đêm chung kết ngày 10/10. Với những kết quả đã đạt được cùng sự quan tâm từ ban tổ chức, hành trình của Emoura Phạm đang được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt theo dõi. Những màn thể hiện tiếp theo sẽ là yếu tố đáng chú ý để khán giả có thêm cơ sở đánh giá vị trí của đại diện Việt Nam trong cuộc đua đến chiếc vương miện.

Emoura Phạm xuất hiện chỉn chu tại Miss Grand International.

Người đẹp Việt Nam đang được kỳ vọng đăng quang Miss Grand International.