Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Học viện Lục quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ảnh C.T

Tại Học viện Lục quân, báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện đã thông tin khái quát về kết quả công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như những đóng góp tích cực của đơn vị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện Lục quân đã đào tạo, bồi dưỡng 626 khóa học với hơn 60.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch; trong đó có hơn 2.200 thạc sĩ, tiến sĩ và trên 4.500 cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Kể từ khi chuyển về Đà Lạt năm 1975 đến nay, Học viện đã có hơn 50 năm gắn bó mật thiết với địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Phạm Thị Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện nhân ngày truyền thống của ngành giáo dục. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Học viện Lục quân có quá trình gắn bó lâu dài với chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Qua nhiều thế hệ, mối quan hệ phối hợp giữa Học viện với địa phương ngày càng được vun đắp bền chặt, thể hiện không chỉ trong công tác giáo dục, đào tạo mà còn ở việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bà Phạm Thị Phúc thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng cán bộ, thầy cô và sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ảnh C.T

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Thông tin tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tới, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện trường có khoảng 1.900 sinh viên theo học với đội ngũ gồm 92 viên chức, người lao động. Công tác đào tạo, tuyển sinh và sắp xếp tổ chức đang được nhà trường tích cực triển khai theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ghi nhận những đóng góp của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trong 48 năm qua, bà Phạm Thị Phúc đánh giá cao vai trò của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng đang có nhu cầu lớn về nhân lực ngành y.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng thời lượng thực hành tại các cơ sở y tế để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Đồng thời, bà Phạm Thị Phúc mong muốn tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống nhà trường, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới tại địa phương.