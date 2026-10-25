Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Bulgaria bị bắn chết tại nhà riêng

Vụ án mạng gây sốc

Theo hãng tin AP, cảnh sát Bulgaria nhận được tin báo có tiếng súng tại nhà ông Slavi Binev ở khu Pavlovo, Sofia, vào khoảng 10h30 sáng 24/10 (giờ địa phương). Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân 60 tuổi đã tử vong.

Ông Slavi Binev, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Bulgaria kiêm cựu nghị sĩ châu Âu.

Quan chức cảnh sát cấp cao Lyubomir Nikolov cho biết ba nghi phạm bị bắt trên một tuyến cao tốc bên ngoài Sofia. Hai người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, người còn lại có giấy tờ tùy thân Bulgaria. Cả ba đều mang theo vũ khí khi bị bắt. Tuy nhiên, nhà chức trách Bulgaria chưa công bố đầy đủ vai trò của từng nghi phạm trong vụ án.

Tờ Plovdiv News của Bulgaria cho biết cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ những quan hệ tài chính chưa được giải quyết, và những người bị bắt đều có hoạt động kinh doanh tại Bulgaria. Phía Bộ Nội vụ không cho rằng đây là vụ giết thuê. Theo Cơ quan đăng ký thương mại Bulgaria, đến nay ông Binev vẫn là chủ sở hữu một công ty xây dựng.

Cái chết của ông Binev cũng gây chú ý bởi quá khứ kinh doanh nhiều tranh cãi của ông. Truyền thông địa phương từng đề cập đến mối liên hệ của nạn nhân với một nhóm điều hành các cơ sở giải trí tại Sofia trong thập niên 1990. Nhóm này bị cáo buộc có liên quan đến mại dâm, buôn bán ma túy và tiêu thụ ô tô ăn cắp. Tuy nhiên, những thông tin trên chưa được xác định là có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại ông Binev.

Từ nhà vô địch Taekwondo đến chính trường

Trước khi tham gia kinh doanh và chính trị, Slavi Binev từng có sự nghiệp đáng chú ý trên sàn đấu Taekwondo. Ông nhiều lần vô địch Bulgaria, giành danh hiệu vô địch Balkan và vô địch châu Âu. Sau khi giải nghệ, Binev tiếp tục gắn bó với môn võ này trong vai trò quản lý thể thao.

Năm 2007, ông được bầu vào Nghị viện châu Âu với tư cách đại diện đảng Ataka. Binev tái đắc cử năm 2009, trước khi trở về chính trường trong nước và trở thành nghị sĩ Quốc hội Bulgaria năm 2014. Ông từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Quốc hội, nhưng phải từ chức sau những phản ứng phản đối từ giới trí thức và các tổ chức xã hội.

Trong lĩnh vực thể thao, Slavi Binev đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Bulgaria và Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo châu Âu. Ông tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo liên đoàn quốc gia sau khi tái đắc cử vào tháng 5/2026.

Cảnh sát Bulgaria đã bắt giữ 3 nghi phạm và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Vụ sát hại xảy ra vào ngày ông Binev dự kiến tham dự một giải Taekwondo quốc tế tổ chức tại Sofia, quy tụ hơn 650 võ sĩ đến từ 10 quốc gia. Sau khi nhận được tin ông qua đời, ban tổ chức đã hủy lễ khai mạc chính thức và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ người đứng đầu Taekwondo Bulgaria.

Vụ sát hại Binev là diễn biến mới nhất trong chuỗi những vụ án nghiêm trọng nhằm vào các nhân vật có tiếng tại Bulgaria. Hiện cảnh sát và cơ quan công tố Bulgaria đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.