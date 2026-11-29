Chuyến đi có giá trị đặc biệt

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức (thứ ba từ trái sang) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào Samland Phankhavong (thứ tư từ trái sang) tại Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026.. Ảnh: Ngọc Tú.

- Thưa ông, xin ông cho biết mục đích chính và ý nghĩa của chuyến đưa đội tuyển bóng bàn Lào sang giao lưu, thi đấu cọ xát tại Việt Nam đợt này?

- Đây là đợt thứ hai trong năm 2026 Liên đoàn Bóng bàn Lào tổ chức đưa đoàn vận động viên sang Việt Nam để thi đấu. Đợt trước là dự Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 11.

Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi lần này là nhằm giúp các vận động viên tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và tư duy thi đấu khoa học.

Chuyến thi đấu giao lưu tại Việt Nam đợt này có giá trị đặc biệt quan trọng. Sự đa dạng trong lối chơi và trình độ cao của các tay vợt Việt Nam giúp vận động viên Lào học hỏi được rất nhiều. Sau đợt này, chúng tôi sẽ mang toàn bộ bài học thực tiễn về chỉ đạo công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng cho các giải đấu quốc tế lớn trong khu vực Đông Nam Á, mà trọng tâm lớn nhất là SEA Games 34 sẽ diễn ra tại Malaysia.

Nhân đây, đại diện Liên đoàn Bóng bàn Lào, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến sự hỗ trợ, tạo điều kiện kết nối từ phía Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng như thành phố Hà Nội, công ty VietEd.

Các tay vợt Lào có trải nghiệm quý giá khi thi đấu ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú.

- Thực trạng lực lượng vận động viên và hệ thống câu lạc bộ bóng bàn tại Lào hiện nay đang được triển khai như thế nào, thưa ông?

Các tay vợt Lào thi đấu nỗ lực với tinh thần học hỏi. Ảnh: Ngọc Tú.

- Nhìn thẳng vào thực tế, lực lượng bóng bàn đỉnh cao của Lào hiện vẫn còn tương đối mỏng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng tôi duy trì khoảng 10 đến 13 vận động viên nòng cốt. Trên phạm vi cả nước, số lượng câu lạc bộ bóng bàn tại các tỉnh thành hiện có hơn 10 câu lạc bộ, tập trung ở một số địa phương...

Sắp tới, Lào sẽ tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia với sự tham gia của khoảng 11 đến 12 đoàn từ các tỉnh, thành và bộ, ngành. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt từ Bộ Giáo dục và Thể thao Lào là các tỉnh thành phải chủ động thúc đẩy việc thành lập các câu lạc bộ bóng bàn tại địa phương. Có hệ thống câu lạc bộ thì việc phát hiện, tuyển chọn các tài năng có năng khiếu lên cấp quốc gia mới trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

- Thời gian gần đây, bóng bàn Lào có nhiều tín hiệu rất tích cực thông qua việc chiêu mộ các vận động viên gốc Lào ở nước ngoài. Đây có phải là chủ trương chiến lược của Liên đoàn?

- Đúng vậy, đây là chủ trương hoàn toàn chính xác và linh hoạt của Bộ Giáo dục & Thể thao cũng như Liên đoàn Bóng bàn Lào. Chúng tôi xác định định hướng phát triển là phải "đi bằng hai chân", một mặt đẩy mạnh đào tạo lực lượng trẻ trong nước, mặt khác tích cực thu hút các vận động viên gốc Lào đang sinh sống tại nước ngoài.

Ví dụ điển hình nhất là tay vợt Johan Hagberg vừa giành chức vô địch đơn nam Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây. Vận động viên này có mẹ là người Lào, gia đình sinh sống và đi lại giữa Mỹ, Thụy Điển và Lào.

- Bóng bàn Lào đã gây bất ngờ lớn khi đăng cai thành công một chặng của hệ thống thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp thế giới hay còn gọi tắt là giải WTT năm 2026. Xin ông chia sẻ về công tác tổ chức và kế hoạch duy trì giải đấu này?

Nhiều bài học được đội tuyển Lào rút ra sau chuyến thi đấu ở Hà Nội.

- Đăng cai một giải đấu trong hệ thống WTT thế giới là một thử thách vô cùng khó khăn, đòi hỏi quốc gia chủ nhà phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí khắt khe của Liên đoàn Bóng bàn thế giới.

Tin vui là Liên đoàn Bóng bàn Lào sẽ tiếp tục giữ quyền đăng cai một chặng trong hệ thống WTT trong năm 2027. Về bài toán kinh phí tổ chức, Lào áp dụng cơ chế phối hợp giữa ngân sách Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa. Nhà nước lên kế hoạch cấp một phần kinh phí, phần còn lại Liên đoàn chủ động huy động sự đóng góp, tài trợ từ các doanh nghiệp, công ty và nguồn thu lệ phí giải đấu. Sự kiên trì, chăm chỉ và quyết tâm của toàn bộ tập thể đã giúp Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm chủ nhà một giải đấu tầm cỡ thế giới.

Nhiều cơ hội hợp tác với bóng bàn Việt Nam

- Bên cạnh các giải pháp phát triển bóng bàn đỉnh cao, để tạo nguồn vận động viên dồi dào cho tương lai, Liên đoàn Bóng bàn Lào đã có những giải pháp gì nhằm phát triển bóng bàn học đường và phong trào quần chúng, thua ông?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Lào Samland Phankhavong (phải) gặp Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ. Ảnh: Bóng bàn Việt Nam.

- Để đưa bóng bàn lan tỏa rộng rãi, Liên đoàn đã phối hợp trực tiếp với Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh. Tại các địa phương, các sở, ngành cũng chung tay đưa bộ môn bóng bàn vào trường học, cơ quan, các địa phương.

Bóng bàn là môn thể thao cực kỳ phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất ở Lào. Tính cơ động của môn này rất cao khi chỉ cần một chiếc bàn và hai người chơi là có thể triển khai tập luyện ngay trong nhà hay tại công sở; khi không dùng đến có thể gấp gọn lại. Sau giờ học tập hay làm việc, mọi người có thể giải trí và rèn luyện sức khỏe ngay lập tức.

Về mặt dụng cụ tập luyện như bàn, vợt, bóng và trang phục thể thao, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đối tác, doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía một số doanh nghiệp Việt Nam. Tôi hy vọng trong vài năm tới, cách làm này sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt ở thành tích của các cấp độ đội tuyển Lào.

- Trực tiếp theo dõi Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026, ông đánh giá như thế nào về mô hình tổ chức này và khả năng ứng dụng tại Lào?

- Tôi cảm thấy rất ấn tượng khi trực tiếp theo dõi các trận đấu tại giải. Vận động viên Việt Nam từ các đoàn tỉnh, thành, ngành cũng như các câu lạc bộ ở Hà Nội có thể lực rất dồi dào, trình độ kỹ chiến thuật đồng đều và thi đấu rất khoa học.

Điều tôi tâm đắc nhất ở giải chính là tính cộng đồng và sự đa dạng đối tượng. Giải đấu tạo ra sân chơi cho tất cả mọi người: từ vận động viên đỉnh cao chuyên nghiệp đến các tay vợt nghiệp dư, từ thiếu niên, phụ nữ đến các vận động viên trên 60 tuổi. Đây là mô hình giải đấu phong trào kết hợp chuyên nghiệp rất tuyệt vời. Chúng tôi chắc chắn sẽ nghiên cứu và tham khảo mô hình tổ chức này để áp dụng xây dựng các giải đấu giao lưu phong trào tại thủ đô Viêng Chăn cũng như các tỉnh của Lào trong thời gian tới.

- Chuyến đi này mở ra định hướng hợp tác song phương cụ thể nào giữa Liên đoàn Bóng bàn Lào và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trong thời gian tới, thưa ông?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Lào Samland Phankhavong gặp gỡ đại diện Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội. Ảnh: Bóng bàn Hà Nội.

- Trong cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ, hai bên đã thảo luận rất cởi mở về việc tăng cường hợp tác toàn diện.

Trong thời gian tới, hai Liên đoàn sẽ xây dựng chương trình hợp tác chính thức, tổ chức các hội thảo chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm quản lý và huấn luyện. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào trong công tác đào tạo trọng tài, nâng cao trình độ huấn luyện viên và tạo điều kiện cho các đội tuyển giao lưu tập huấn hai chiều. Cũng trong dịp này, chúng tôi đã trao đổi với Liên đoàn Bóng bàn thành phố Hà Nội để có những hợp tác cụ thể trong thời gian tới, trong đó có việc cử đội tuyển Lào dự Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2027. Sự hợp tác chặt chẽ, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ là bệ phóng vững chắc để bóng bàn Lào tiếp tục vươn xa hơn nữa trong tương lai.

- Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi rất ý nghĩa này!