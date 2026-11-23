Sáng nay (23/11), UBND TPHCM tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM, các tỉnh, thành phố, đại biểu quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm sáng 23/11

Dấu mốc cho chặng đường phát triển mới

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh đây là “dấu mốc quan trọng của thành phố mang tên Bác, điểm đánh dấu cho chặng đường phát triển mới, cho tầm nhìn 100 năm của siêu đô thị TPHCM”.

Theo ông Lê Quốc Phong, sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, TPHCM bước vào một không gian phát triển rộng lớn và đa dạng hơn, hội tụ lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết việc lập quy hoạch tổng thể nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. Quy hoạch tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng, quốc phòng - an ninh, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, yêu cầu phát triển đặt ra đối với thành phố không chỉ là tăng trưởng về quy mô mà phải tạo bước đột phá về chất, hướng tới tầm vóc siêu đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới, đồng thời trở thành thành phố đáng sống.

“Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ phát triển dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới” - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị công bố Quy hoạch TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm

Mô hình tăng trưởng mới, cấu trúc không gian siêu đô thị

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong, với tầm nhìn 100 năm, quy hoạch không chỉ định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển, mà còn xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

“Quy hoạch lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển”, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Ông Lê Quốc Phong cho biết, quy hoạch xác định các mục tiêu phát triển thành phố theo 3 mốc thời gian.

Đến năm 2030, TPHCM phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế. Thành phố hướng tới lọt top 100 đô thị toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tầm thế giới và thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, TPHCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2075 và xa hơn, thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, có sức hấp dẫn lớn đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Về công tác triển khai, Chủ tịch Lê Quốc Phong cho biết TPHCM sẽ bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị; đồng thời khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm “tạo sự đồng thuận cao”, chung tay thực hiện quy hoạch và các dự án kêu gọi đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tham dự hội nghị (từ phải sang)

Thành phố cũng sẽ rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai; cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể. Cùng với đó, TPHCM phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù theo luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tập trung triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển.

Sứ mệnh của nhiều thế hệ

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định xây dựng TPHCM thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện “là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”. Ông kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, “biến quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển trong thực tiễn sinh động”.

“Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về thành phố của mình”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, quy hoạch được ban hành là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, người dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè trong, ngoài nước. Tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động sẽ tiếp tục được phát huy trong quá trình cụ thể hóa và triển khai quy hoạch.

Lãnh đạo UBND TPHCM mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương bạn và các đối tác quốc tế để thành phố sớm đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định.