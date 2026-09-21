Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn chúc mừng ĐT nữ Việt Nam giành vé tứ kết ASIAD 20

ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết, qua đó nhận thưởng 500 triệu đồng từ LĐBĐ Việt Nam. Ảnh: Thụy An

Thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn biểu dương những nỗ lực của ĐT nữ Việt Nam trong hành trình tại ASIAD 20.

Đặc biệt, sau trận đấu quyết định ở vòng bảng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam đã kịp thời động viên tinh thần các cầu thủ, đồng thời căn dặn toàn đội chú trọng giữ gìn sức khỏe, duy trì sự tập trung cao nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết.

Việc giành quyền đi tiếp là thành quả từ những nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong bối cảnh phải cạnh tranh quyết liệt tại vòng bảng. Phía trước, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đối diện thử thách lớn hơn khi bước vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Nhằm ghi nhận và động viên thành tích của toàn đội, LĐBĐ Việt Nam quyết định thưởng ĐT nữ Việt Nam 500 triệu đồng sau khi giành vé vào tứ kết.

Sự quan tâm của lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cùng tình cảm, sự cổ vũ của người hâm mộ là nguồn động viên tinh thần để các cầu thủ tiếp tục tập trung cho chặng đường phía trước.

Sau vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam sẽ nhanh chóng bước vào quá trình hồi phục và chuẩn bị chuyên môn, hướng tới trận tứ kết ASIAD 20.