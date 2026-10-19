Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam chúc mừng TP.HCM I lần thứ 8 liên tiếp vô địch quốc gia

Đội bóng đá nữ TP.HCM I nâng cao Cup vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp đăng quang

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn vừa gửi thư chúc mừng LĐBĐ TP.HCM, Ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ đội bóng đá nữ TP.HCM I sau khi đội tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường quốc nội bằng chức vô địch mùa giải 2026.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 8 liên tiếp TP.HCM I đăng quang tại Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của đội bóng trong những năm qua.

Không chỉ bảo vệ thành công ngôi hậu, TP.HCM I còn hoàn tất cú đúp danh hiệu trong năm 2026 khi giành chức vô địch cả Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia và Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc.

Hai danh hiệu trong cùng một năm là minh chứng cho sự ổn định về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và khả năng duy trì sức cạnh tranh của đội bóng tại các giải đấu trong nước.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của tập thể TP.HCM I, đồng thời ghi nhận thành quả mà các cầu thủ, Ban huấn luyện và những người làm công tác bóng đá tại TP.HCM đã đạt được.

Việc liên tiếp giành các danh hiệu quan trọng cho thấy đội bóng đã xây dựng được nền tảng chuyên môn vững chắc, duy trì tinh thần thi đấu quyết tâm và sự gắn kết trong tập thể.

Thành công của TP.HCM I cũng góp phần tạo nên những dấu ấn tích cực cho bóng đá nữ Việt Nam, trong bối cảnh các câu lạc bộ đang nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh và từng bước hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Với chức vô địch quốc gia năm 2026, TP.HCM I giành quyền đại diện bóng đá nữ Việt Nam tham dự AFC Women’s Champions League mùa giải 2027/28.

Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng mà còn mở ra cơ hội để các cầu thủ tiếp tục được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh của châu lục.

Sân chơi AFC Women’s Champions League cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuyên môn, thể lực và khả năng thích ứng với môi trường thi đấu quốc tế. Vì vậy, việc tiếp tục duy trì lực lượng, nâng cao chất lượng chuẩn bị và phát huy bản lĩnh thi đấu sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với TP.HCM I trong chặng đường sắp tới.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn bày tỏ tin tưởng đội bóng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giữ vững tinh thần chuyên nghiệp và quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới.

Đồng thời, ông gửi lời chúc TP.HCM I tiếp tục thi đấu thành công tại AFC Women’s Champions League mùa giải 2027/28, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chức vô địch thứ 8 liên tiếp cùng cú đúp danh hiệu năm 2026 tiếp tục đánh dấu một mùa giải thành công của TP.HCM I. Từ nền tảng ấy, đội bóng được kỳ vọng sẽ duy trì vị thế tại các giải quốc nội và thể hiện năng lực cạnh tranh khi bước ra sân chơi châu lục.