Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản cảnh báo về Asian Cup 2027

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản Tsuneyasu Miyamoto lo ngại về tình hình an ninh tại Saudi Arabia. Ảnh: Kim Kyung-Hoon/Reuters.

Theo Reuters, ông Miyamoto đưa ra nhận định khi trao đổi với báo giới tại đại hội bất thường của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Tokyo ngày 23/10.

"Qua những thông tin tôi đọc được trên báo chí, tình hình vẫn chưa an toàn. Vì vậy, ở thời điểm này, tôi không nghĩ việc tổ chức Asian Cup tại đó sẽ dễ dàng", người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản nói.

Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, các cuộc tấn công leo thang khiến nhiều sự kiện thể thao lớn tại quốc gia này bị hủy hoặc hoãn, làm dấy lên nghi ngại về khả năng tổ chức giải đúng lịch.

Lịch thể thao tại Saudi Arabia đã bị xáo trộn. Giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam, có Novak Djokovic và Carlos Alcaraz, lùi từ tháng 10 sang 27-30/12. Giải golf PIF Saudi International và FIFAe Finals 2026 cũng bị hoãn, chưa có lịch mới. Tại Saudi Pro League, trận Al Ahli gặp Al Nassr có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo được chuyển sang ngày 6/3/2027.

Ông Miyamoto cũng thông tin về cuộc trao đổi vừa diễn ra với phía chủ nhà Saudi Arabia. "Tôi vừa gặp phía Saudi Arabia. Họ nói ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của cầu thủ, người hâm mộ và tất cả những người tham dự giải", ông nói.

"Họ sẽ phối hợp với AFC để quyết định liệu giải đấu có thể diễn ra hay không. Họ cũng đề cập rằng cần thêm thời gian để đưa ra quyết định", ông Miyamoto cho biết thêm.

Ngày 15/10, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifa cho biết Asian Cup 2027 có thể lùi sang năm 2028 nếu tình hình an ninh tại Saudi Arabia không bảo đảm. Ông nhấn mạnh AFC chưa vội quyết định và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến.

Sau đó, ban tổ chức Asian Cup tại Saudi Arabia khẳng định vẫn chuẩn bị cho giải diễn ra theo lịch đã công bố. Như vậy, hoãn giải sang năm 2028 hiện mới là phương án được đề cập, chưa phải quyết định của AFC.

Theo kế hoạch, đây là lần đầu Saudi Arabia đăng cai Asian Cup, với sự tham dự của 24 đội tuyển. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Trong quá trình chuẩn bị cho giải, tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. HLV Kim Sang Sik và các cộng sự sẽ căn cứ phong độ cầu thủ ở câu lạc bộ để lựa chọn lực lượng.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường, Ninh Bình. Đây là dịp để ban huấn luyện rà soát nhân sự, hoàn thiện lối chơi trước thềm Asian Cup 2027.