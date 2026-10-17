Chủ tịch Lâm Đồng: Sẵn sàng nghe doanh nghiệp nói thẳng để tháo gỡ vướng mắc

Trân trọng đóng góp của doanh nghiệp

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã gửi thư tri ân cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Bức thư thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo tỉnh đối với những nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, giữ vững việc làm cho người lao động, mở rộng đầu tư và tìm kiếm thị trường mới.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, người đứng đầu chính quyền địa phương thấu hiểu những áp lực mà doanh nghiệp phải đối mặt trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh. Đằng sau mỗi kết quả đạt được là những quyết định khó khăn, sự kiên trì vượt qua thử thách và cả những rủi ro mà doanh nhân phải bản lĩnh đối mặt.

“Cảm ơn các anh, chị đã bền bỉ làm ăn, đóng góp cho quê hương và sẻ chia với cộng đồng”, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, không gian phát triển mới đang mở ra nhiều cơ hội kết nối thế mạnh của cao nguyên với vùng biển. Đây là điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo tỉnh khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tự tin đưa thương hiệu Lâm Đồng tiếp cận những thị trường mới. Đồng thời, các doanh nghiệp lớn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, cùng khai thác tiềm năng phát triển của địa phương.

Sẵn sàng lắng nghe những điều doanh nghiệp chưa hài lòng

Điểm nhấn trong bức thư là thông điệp về tinh thần cầu thị của chính quyền tỉnh. Theo ông Hồ Văn Mười, lãnh đạo địa phương mong muốn nhận được những ý kiến góp ý thẳng thắn từ cộng đồng doanh nghiệp, kể cả những vấn đề còn khiến doanh nghiệp chưa hài lòng.

“Chúng tôi có trách nhiệm lắng nghe, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn và làm tốt hơn việc phục vụ doanh nghiệp”, thông điệp trong thư nêu rõ.

Việc chủ động tiếp nhận những ý kiến trái chiều thể hiện mong muốn tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, qua đó nhận diện những vướng mắc trong thực tiễn, tìm giải pháp xử lý và cải thiện chất lượng phục vụ. Với cộng đồng doanh nghiệp, môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục thuận lợi và sự đồng hành thực chất từ chính quyền là những yếu tố quan trọng để yên tâm mở rộng hoạt động, gắn bó lâu dài với địa phương.

Khép lại bức thư, với thông điệp “Thắp lửa vươn xa - Cam kết đồng hành, kiến tạo tương lai”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gửi gắm kỳ vọng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, chủ động nắm bắt cơ hội và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định, những dự định đầu tư và khát vọng kinh doanh chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ luôn được chính quyền trân trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.