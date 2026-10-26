Chủ tịch Kosy Group (KOS) cùng công ty liên quan bị bán giải chấp hơn 620.000 cổ phiếu KOS

CTCP Kosy (Kosy Group, mã ck: KOS) vừa công bố các văn bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ. Theo đó, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy Group, vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp 175.287 cổ phiếu KOS. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trong thời gian từ ngày 19/10 đến 23/10/2026.

Sau giao dịch, số cổ phiếu KOS do ông Nguyễn Việt Cường sở hữu giảm từ hơn 71,8 triệu đơn vị xuống còn hơn 71,6 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu theo đó giảm từ 33,17% xuống 33,09% vốn điều lệ Kosy Group.

Trong diễn biến tương tự, CTCP Đầu tư Địa ốc Kosy cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 445.500 cổ phiếu KOS. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 đến 22/10/2026.

Trước khi bị bán giải chấp, Đầu tư Địa ốc Kosy sở hữu hơn 9,1 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 4,26% vốn Kosy Group. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu KOS do doanh nghiệp này nắm giữ giảm xuống còn gần 8,8 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 4,05%.

Đầu tư Địa ốc Kosy có mối liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Kosy Group. Ông Nguyễn Việt Cường hiện giữ chức Chủ tịch HĐTV tại doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, cũng là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy.

Tại Kosy Group, bà Nguyễn Thị Hằng hiện sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 6,42% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Như vậy, sau các giao dịch bán giải chấp nói trên, ông Nguyễn Việt Cường và Đầu tư Địa ốc Kosy vẫn đang nắm giữ tổng cộng hơn 80 triệu cổ phiếu KOS, trong khi bà Nguyễn Thị Hằng sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu tại Kosy Group.