Cam kết được công bố tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chương trình cũng vinh danh 80 gương nhân ái tiêu biểu và ra mắt Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam và Quỹ Nhân đạo Việt Nam.

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm là một trong 80 gương nhân ái được vinh danh vì những đóng góp cho hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao vinh danh cho ông tại buổi lễ.

Đại diện các cá nhân, tổ chức được vinh danh phát biểu, ông Lê Văn Kiểm cho biết khoản đóng góp 150 tỷ đồng của gia đình trong 5 năm nhằm đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

“Gần 50 năm qua, trong quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn KN Holdings, gia đình chúng tôi luôn tâm niệm phụng sự xã hội là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc”, ông Kiểm chia sẻ.

Theo ông, Quỹ Nhân đạo Việt Nam sẽ góp phần kết nối các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng làm thiện nguyện, huy động thêm nguồn lực và đưa sự hỗ trợ đến những người cần giúp đỡ. Ông kỳ vọng cam kết của gia đình sẽ nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Kiểm sau này trở thành doanh nhân và theo đuổi quan niệm gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo KN Holdings, tính đến năm 2026, ông Kiểm, vợ là Anh hùng Lao động Trần Cẩm Nhung, cùng gia đình đã đóng góp gần 3.000 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ cộng đồng trong và ngoài nước.

Trong số này có 500 tỷ đồng đóng góp cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 và 180 tỷ đồng hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Gia đình ông cũng hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, thành lập các quỹ học bổng khuyến học và tham gia nhiều chương trình cứu trợ thiên tai.

Trong lĩnh vực y tế, gia đình ông Kiểm đã tài trợ phẫu thuật mắt cho hơn 10.000 người nghèo tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Theo KN Holdings, gia đình cũng đóng góp 5 triệu USD vào quỹ y tế toàn cầu của tỷ phú Bill Gates để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam.

Ông Lê Văn Kiểm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào các năm 2008 và 2020. Năm 2019, ông và bà Trần Cẩm Nhung được Forbes ghi nhận về những đóng góp từ thiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tiếp nối hoạt động thiện nguyện của gia đình trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2025, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi dấu 2 thế hệ trong gia đình cùng được trao danh hiệu này.