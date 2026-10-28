Chủ tịch Kevin Warsh sẽ nói gì, nếu Fed giữ nguyên lãi suất?

Thách thức truyền thông

Cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed sẽ kết thúc vào thứ Tư (28/10). Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà đầu tư đang đặt cược tới gần 94% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - 4,00% như hiện tại sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tháng 10.

Giới chuyên gia cũng có chung quan điểm như các nhà đầu tư khi mà cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 16/10 đến ngày 20/10 cho thấy, có tới 94 trong số 100 nhà kinh tế tham gia khảo sát (94%) dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 28/10.

Tuy nhiên nếu Fed làm như vậy thì Chủ tịch Kevin Warsh sẽ phải đối mặt với một thách thức trong việc truyền thông nhằm trấn an thị trường trong bối cảnh giá dầu đang neo cao, tạo áp lực lớn đến lạm phát.

Kể từ khi trở thành người lãnh đạo Fed vào tháng 5, Kevin Warsh luôn ‘né tránh’ đưa ra định hướng về lộ trình lãi suất trong tương lai (forward guidance). Ông cho rằng, việc làm này thường dễ bị hiểu nhầm thành một lời hứa về một quyết định cụ thể nào đó và điều đó làm hạn chế sự linh hoạt của Fed.

Vì lý do đó, ông Warsh hầu như không đưa ra bất kỳ thông tin nào về các quyết định lãi suất trong tương lai, ngoại trừ việc tái khẳng định quyết tâm của ngân hàng trung ương trong việc đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%. Thay vào đó, ông khuyên các nhà đầu tư nên theo dõi các dữ liệu kinh tế để tự dự đoán hướng đi của lãi suất.

Tuy nhiên cách tiếp cận này đã bắt đầu gây ra những rắc rối. Trong cuộc họp báo sau quyết định giữ nguyên lãi suất vào tháng 7, cách diễn đạt của Kevin Warsh đã khiến thị trường – vốn đang mong chờ sự đảm bảo rằng Fed sẽ hành động nếu áp lực lạm phát gia tăng – trở nên bất an, từ đó dẫn tới động thái bán tháo trái phiếu, đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh.

Hệ quả là Kevin Warsh đã điều chỉnh cách tiếp cận trong bài phát biểu vào tháng 8, khi ông chia sẻ rõ hơn về quan điểm của mình và thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với lạm phát.

Tại cuộc họp tháng 9 ngay sau đó, ông cùng các đồng nghiệp đã hiện thực hóa lập trường này bằng cách tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu thông qua các dự báo lãi suất hàng quý rằng có khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong hai cuộc họp còn lại của năm nay.

Theo các chuyên gia, thách thức truyền thông lần này sẽ còn lớn hơn khi vừa phải giải thích rõ lý do họ không tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 9, vừa phải trấn an các nhà đầu tư về cam kết kiềm chế lạm phát của mình.

“Tôi cho rằng lãi suất sẽ không thay đổi trong tuần này, nhưng họ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12”, Stephen Stanley - Chuyên gia kinh tế trưởng tại Santander US Capital Markets nhận định. Ông cũng chỉ ra thách thức trong việc truyền thông là Chủ tịch Kevin Warsh “phải giải thích được lý do tại sao họ không tăng lãi suất vào tháng 10, đồng thời làm rõ vì sao tháng 12 vẫn là thời điểm khả thi cho một đợt tăng lãi suất”.

Áp lực chính trị

Vấn đề có thể còn phức tạp hơn khi áp lực chính trị vẫn luôn hiện hữu. Theo đó Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt quyết định tăng lãi suất vào tháng 9 của Fed, dù chưa trực tiếp nhắm vào Chủ tịch Fed Kevin Warsh như ông đã từng làm với cựu Chủ tịch Jerome Powell.

Theo các nhà phân tích, đó cũng là một lý do khiến Fed phải cân nhắc việc tăng lãi suất vào ngày 28/10, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy quan trọng. Bởi việc làm này có thể khiến Fed, thậm chí là Chủ tịch Kevin Warsh vấp phải phản ứng dữ dội từ Nhà Trắng.

Cũng giống như những người tiền nhiệm, Chủ tịch Fed Kevin Warsh gần như chắc chắn sẽ phủ nhận việc các kỳ bầu cử có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các quyết định về lãi suất. Tuy nhiên, ông có thể đưa ra những lý giải hợp lý khác.

Giới quan sát cho rằng, rất có thể ông sẽ lặp lại quan điểm như những nhà hoạch định chính sách quan trọng khác của Fed là Chủ tịch Fed New York John Williams và Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson khi nhấn mạnh sau đợt điều chỉnh tháng 9, Fed vẫn còn thời gian để phân tích các dữ liệu sẽ xuất hiện trước cuộc họp tháng 12.

Đến thời điểm đó, các quan chức Fed sẽ có trong tay thước đo lạm phát ưa thích cho tháng 9 là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), các chỉ số lạm phát của tháng 10, dữ liệu việc làm tháng 10 và tháng 11, cùng với ước tính sơ bộ về GDP quý III…

Ông cũng có thể nhắc lại quan điểm cho rằng việc lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tăng lên đang hỗ trợ mục tiêu của Fed. Trước khi có làn sóng mua vào mạnh mẽ tuần trước, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã duy trì ở mức trên 5% trong suốt một tháng. Điều này làm tăng chi phí cho mọi thứ, từ nhà ở, ô tô cho đến nợ thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, nếu muốn bảo vệ quyết định giữ nguyên lãi suất, Warsh cần thận trọng để không tỏ ra quá lạc quan về lạm phát, tránh gây ra những phản ứng hỗn loạn trên thị trường.

“Chắc chắn có những rủi ro nếu họ không thắt chặt chính sách, chẳng hạn như các tác động lan tỏa từ giá năng lượng tăng cao. Việc không hành động có thể khiến các nhà đầu tư trái phiếu lo ngại và làm mất kiểm soát đối với lãi suất dài hạn”, Kathy Bostjancic - Chuyên gia kinh tế trưởng tại Nationwide nhận định.

(Nguồn Bloomberg)