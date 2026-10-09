Chủ tịch JYP lên tiếng về dự án 'Coachella Hàn Quốc': 'Tôi đã phải cầu xin SM, YG và HYBE'

Ngày 7/10, J.Y. Park - ca sĩ kiêm nhà sản xuất chủ chốt của JYP Entertainment, xuất hiện tại phiên kiểm toán của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Quốc hội Hàn Quốc với tư cách đồng chủ tịch Ủy ban Trao đổi Văn hóa Đại chúng. Tại đây, ông được chất vấn về những tranh cãi xoay quanh dự án giải trí quy mô lớn Fanomenon, trong đó có vấn đề đăng ký thương hiệu và nghi vấn các công ty tư nhân nhận được sự ưu đãi từ phía chính phủ.

Đại biểu Bae Hyun-jin thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân đặt câu hỏi về việc JYP Entertainment, công ty do J.Y. Park dẫn dắt, là đơn vị nộp đơn đăng ký quyền thương hiệu liên quan đến Fanomenon trước các bên khác. Bà đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng có sự đối xử đặc biệt đối với dự án.

Fanomenon được giới thiệu là một dự án quy mô lớn, từng được ví như "Coachella của Hàn Quốc", với sự tham gia của bốn tập đoàn giải trí hàng đầu gồm JYP Entertainment, YG Entertainment, SM Entertainment và HYBE. Theo những dự báo được đưa ra tại phiên kiểm toán, dự án có thể tạo ra doanh thu lên tới gần 500 tỷ won.

Việc bốn công ty lớn cùng tham gia vào một dự án có quy mô doanh thu khổng lồ khiến vấn đề phân chia lợi ích và vai trò của các doanh nghiệp trở thành tâm điểm tranh luận. Đại biểu Bae Hyun-jin đặt câu hỏi liệu việc để bốn công ty này cùng kiểm soát nguồn doanh thu lớn như vậy có phù hợp hay không, đặc biệt khi dự án có liên quan đến chính phủ.

Trước những chất vấn trên, J.Y. Park thừa nhận quá trình xây dựng thỏa thuận kinh doanh vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện và đáng lẽ các bên cần xử lý vấn đề cẩn trọng hơn. Ông cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn những vấn đề tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, nhà sản xuất kỳ cựu kiên quyết bác bỏ nghi vấn chính phủ đơn giản trao những đặc quyền đặc biệt cho các công ty giải trí tư nhân.

Theo J.Y. Park, nếu những nghệ sĩ hàng đầu của bốn công ty lựa chọn tổ chức các concert riêng thay vì tham gia Fanomenon, các doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng thu về khoản lợi nhuận cao hơn đáng kể. Ông ước tính số tiền mà các công ty có thể kiếm được từ những hoạt động riêng có thể cao gấp hai hoặc ba lần so với việc tham gia dự án chung.

Điều này cũng khiến việc thuyết phục các công ty lớn tham gia Fanomenon trở nên không hề dễ dàng. "Tôi đã cầu xin SM, tôi đã cầu xin YG và tôi đã cầu xin HYBE", J.Y. Park nói tại phiên kiểm toán.

Ông cho biết các công ty có thể phải chấp nhận những khoản thiệt hại lên tới hàng chục tỷ won trong những năm tới khi lựa chọn tham gia Fanomenon thay vì khai thác các cơ hội kinh doanh riêng. Dù vậy, theo J.Y. Park, các bên vẫn đưa ra quyết định dựa trên tầm nhìn dài hạn của dự án cũng như những lợi ích mà Fanomenon có thể tạo ra cho nhiều ngành công nghiệp khác.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Fanomenon đang nhận được sự quan tâm lớn bởi quy mô và cấu trúc đặc biệt của dự án. Việc cùng lúc quy tụ bốn "ông lớn" của ngành giải trí Hàn Quốc được kỳ vọng có thể tạo ra một sự kiện mang tầm quốc tế, nhưng đồng thời cũng khiến dự án trở thành đối tượng bị đặt nhiều câu hỏi về tính minh bạch và lợi ích thương mại.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young cũng lên tiếng bảo vệ cấu trúc của Fanomenon. Ông cho rằng đây không phải trường hợp bốn công ty giải trí lớn tham gia một dự án của chính phủ nhằm tìm kiếm lợi ích thương mại hay đặc quyền riêng.

Thay vào đó, Bộ trưởng mô tả Fanomenon là nỗ lực kết hợp và phát huy những thành tựu mà các công ty này đã đạt được trên thị trường quốc tế. Theo ông, dự án có cấu trúc đặc biệt đến mức nếu bất kỳ một bên nào rút lui, Fanomenon cũng khó có thể được triển khai.

Những lời giải thích từ J.Y. Park và Bộ trưởng Choi Hwi-young phần nào cho thấy sự phức tạp phía sau Fanomenon. Nếu nhìn từ góc độ kinh doanh đơn thuần, việc các công ty lớn tham gia có thể khiến dự án bị đặt dấu hỏi về lợi ích. Nhưng ở góc độ dài hạn, những người ủng hộ dự án cho rằng việc các “ông lớn” chấp nhận hy sinh một phần lợi ích riêng có thể mở ra một mô hình mới để quảng bá sức ảnh hưởng của văn hóa đại chúng Hàn Quốc ra thế giới.

Sau phiên kiểm toán, tranh luận về Fanomenon nhiều khả năng vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh quy mô doanh thu được kỳ vọng, câu hỏi lớn hơn nằm ở việc liệu dự án có thể chứng minh được giá trị mà những người khởi xướng đang kỳ vọng hay không, cũng như liệu sự hợp tác giữa bốn tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc có thực sự tạo ra lợi ích rộng hơn cho ngành công nghiệp văn hóa hay không.