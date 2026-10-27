Chủ tịch Joan Laporta lên tiếng sau thất bại trước Real Madrid

Phát biểu trước thềm gala Quả bóng Vàng 2026 tại London, Joan Laporta thừa nhận trận thua Real Madrid là kết quả đáng thất vọng với Barcelona. Tuy nhiên, người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou nhấn mạnh thất bại này không làm thay đổi mục tiêu của câu lạc bộ.

Joan Laporta phát biểu về trận thua của Barcelona trước thềm gala Quả bóng Vàng 2026 tại London

Laporta cho rằng đội hình Barcelona sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, có khả năng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau những kết quả không như mong đợi. Ông cũng thừa nhận đội bóng chưa thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận El Clasico, khi các nhân tố chủ chốt bị đối phương theo sát và hạn chế khả năng tạo đột biến.

Dù vậy, chủ tịch Barcelona vẫn giữ thái độ lạc quan. Theo ông, cuộc đua danh hiệu là hành trình dài và đội bóng cần tập trung vào những trận đấu tiếp theo thay vì để một thất bại ảnh hưởng đến toàn bộ mùa giải.

Barcelona đã để thua Real Madrid ngay trên sân nhà Camp Nou

Bên cạnh việc bảo vệ các cầu thủ, Laporta tiếp tục thể hiện sự tin tưởng dành cho Hansi Flick. Vị chủ tịch 64 tuổi đánh giá chiến lược gia người Đức phù hợp với triết lý bóng đá của Barcelona, đặc biệt ở cách triển khai lối chơi chủ động, pressing quyết liệt và hướng đến khung thành đối phương.

Dưới thời Flick, Barcelona đã giành hai chức vô địch La Liga liên tiếp, qua đó tạo nền tảng cho tham vọng tiếp tục thống trị bóng đá Tây Ban Nha. Mùa giải năm nay, đội chủ sân Camp Nou muốn bảo vệ vị thế tại giải quốc nội, đồng thời tiến xa hơn ở Champions League.

Đây vẫn là mục tiêu lớn mà Barcelona hướng đến dưới triều đại Flick. Bản thân Laporta kỳ vọng đội bóng có thể cải thiện thành tích tại đấu trường châu lục và cạnh tranh chức vô địch, thay vì chỉ dừng lại ở những thành công trong nước.

Barcelona vẫn còn một chặng đường dài để hướng đến những danh hiệu trong mùa giải năm nay

Thất bại trước Real Madrid là lời nhắc nhở với Barcelona về những vấn đề cần khắc phục, đặc biệt trong khả năng triển khai lối chơi khi các trụ cột bị đối phương phong tỏa. Dẫu vậy, ban lãnh đạo đội bóng không muốn kết quả của một trận đấu làm ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn.

Với sự dẫn dắt của Hansi Flick và lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ, Barcelona vẫn đặt mục tiêu chinh phục các danh hiệu lớn trong mùa giải 2026-2027. Nhiệm vụ trước mắt của đội bóng là nhanh chóng lấy lại phong độ, cải thiện những hạn chế bộc lộ ở trận El Clasico và duy trì sự ổn định trong cuộc đua đường dài.