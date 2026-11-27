Đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026) diễn ra sáng 27/11 tại Hà Nội, ông Jean-Paul Servais - Chủ tịch IOSCO, Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA) đã gửi lời chúc mừng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và ngành Chứng khoán Việt Nam nhân dịp kỷ niệm dấu mốc quan trọng này.

Theo Chủ tịch IOSCO, việc thành lập UBCKNN cách đây 30 năm đã đặt nền móng cho quá trình xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hoạt động trên cơ sở pháp luật và các chuẩn mực rõ ràng.

Trải qua ba thập kỷ phát triển, UBCKNN đã từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính Việt Nam, luôn đặt mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch, công bằng của thị trường và duy trì ổn định hệ thống lên hàng đầu. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước mà còn nâng cao vị thế của thị trường vốn Việt Nam trong cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế.

Ông Jean-Paul Servais - Chủ tịch IOSCO phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026). Ảnh: Đức Thanh

Chủ tịch IOSCO đặc biệt đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường chứng khoán dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và những nỗ lực triển khai của UBCKNN. Những cải cách này đã góp phần quan trọng đưa thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo ông Jean-Paul Servais, những cải cách của Việt Nam cũng phù hợp với các định hướng ưu tiên ngày càng được IOSCO chú trọng, bao gồm xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp các quốc gia hoàn thiện khuôn khổ giám sát, nâng cao khả năng chống chịu của thị trường và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững trong dài hạn.

Tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực giám sát thị trường

Trong bối cảnh thị trường tài chính giữa các quốc gia ngày càng có sự liên kết chặt chẽ, Chủ tịch IOSCO cho rằng, hợp tác quốc tế đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. UBCKNN Việt Nam đã và đang là một thành viên tích cực trong nỗ lực chung đó.

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của IOSCO vào năm 2001, UBCKNN đã tích cực tham gia các hoạt động của các ủy ban chuyên môn, đóng góp vào quá trình hài hòa hóa các quy định quản lý và nâng cao chất lượng giám sát thị trường trên phạm vi toàn cầu.

Ông Jean-Paul Servais đánh giá cao sự tham gia tích cực của UBCKNN tại Tiểu ban Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRC), cũng như những đóng góp thiết thực vào các diễn đàn đối thoại và hợp tác trong khu vực.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026). Ảnh: Đức Thanh

Việc Việt Nam tham gia ký kết Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác và trao đổi thông tin (MMoU) năm 2013, tiếp đó là Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác giám sát (S-MMoU) trong khu vực vào năm 2025 cho thấy quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giám sát thị trường ngày càng được củng cố.

Đây là những khuôn khổ quan trọng, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý chia sẻ thông tin phục vụ công tác thanh tra, giám sát và thực thi pháp luật, phối hợp điều tra các hành vi vi phạm, qua đó tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch IOSCO cho biết, tổ chức này luôn cam kết hỗ trợ các quốc gia thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật có trọng tâm.

Thông qua những sáng kiến mới, IOSCO mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn chung trong quá trình phát triển thị trường, đồng thời xây dựng các giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Theo đó, các quốc gia tham gia sẽ cùng xây dựng Lộ trình phát triển thị trường vốn quốc gia (Country Blueprint), trong đó xác định những cải cách cần triển khai, các vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện và những bước đi cụ thể tiếp theo.

Đối với Việt Nam, ông Jean-Paul Servais nhận định, chặng đường phát triển tiếp theo mở ra cả những cơ hội lớn và những trách nhiệm mới. Một thị trường chứng khoán có khả năng chống chịu tốt, được quản trị hiệu quả và kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

“IOSCO sẵn sàng tiếp tục đồng hành và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy sự hội nhập ngày càng sâu rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu”, Chủ tịch IOSCO khẳng định./.