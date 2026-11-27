Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam diễn ra vào sáng 27/11, ông Jean Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) cho biết: Ba mươi năm trước, việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho quá trình xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hoạt động trên cơ sở pháp luật và các chuẩn mực rõ ràng.

Trải qua ba thập kỷ phát triển, UBCKNN đã từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính Việt Nam, luôn đặt mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch, công bằng của thị trường và duy trì ổn định hệ thống lên hàng đầu.

“Những nỗ lực đó không chỉ góp phần củng cố niềm tin trong nước mà còn nâng cao vị thế của thị trường vốn Việt Nam trong cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế”, Chủ tịch IOSCO nói.

Ông Jean Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán. Ảnh: SSC

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng có sự liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia, hợp tác quốc tế đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh đó, UBCKNN đã và đang là một thành viên tích cực trong nỗ lực chung đó.

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của IOSCO vào năm 2001, UBCKNN đã tích cực tham gia các hoạt động của các ủy ban chuyên môn, đóng góp vào quá trình hài hòa hóa các quy định quản lý và nâng cao chất lượng giám sát thị trường trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch IOSCO đánh giá cao sự tham gia tích cực của UBCKNN tại Tiểu ban Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRC) cũng như những đóng góp thiết thực vào các diễn đàn đối thoại và hợp tác trong khu vực.

Việc Việt Nam tham gia ký kết Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác và trao đổi thông tin (MMoU) năm 2013, tiếp đó là Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác giám sát (S-MMoU) trong khu vực vào năm 2025, cho thấy quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giám sát thị trường ngày càng được củng cố.

“Đây là những khuôn khổ quan trọng, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý chia sẻ thông tin phục vụ công tác thanh tra, giám sát và thực thi pháp luật; phối hợp điều tra các hành vi vi phạm, qua đó tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu”, ông cho hay.

Chủ tịch IOSCO đánh giá cao những bước tiến mạnh mẽ trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường chứng khoán, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và những nỗ lực triển khai của UBCKNN.

Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng đưa thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Những cải cách của Việt Nam cũng phù hợp với các định hướng ưu tiên ngày càng được IOSCO chú trọng, bao gồm xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp các quốc gia hoàn thiện khuôn khổ giám sát, nâng cao khả năng chống chịu của thị trường và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững trong dài hạn.

Đối với Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, chặng đường phát triển tiếp theo mở ra cả những cơ hội lớn và những trách nhiệm mới. Một thị trường chứng khoán có khả năng chống chịu tốt, được quản trị hiệu quả và kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

“IOSCO sẵn sàng tiếp tục đồng hành và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời phối hợp với UBCKNN trong việc nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy sự hội nhập ngày càng sâu rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu”, ông nhấn mạnh.