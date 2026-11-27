Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch IOSCO, cam kết tiếp tục đồng hành và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. (Ảnh: UBCKNN)

Vị thế được nâng lên trong hệ thống tài chính quốc tế

Tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch IOSCO, đã gửi lời chúc mừng tới cơ quan quản lý và toàn ngành chứng khoán Việt Nam.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên IOSCO từ năm 2001. Kể từ đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực tham gia các hoạt động của những Ủy ban chuyên môn. Cơ quan quản lý Việt Nam cũng đóng góp vào quá trình hài hòa hóa các quy định và nâng cao chất lượng giám sát thị trường trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch IOSCO đặc biệt đánh giá cao sự tham gia tích cực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Tiểu ban Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APRC). Đây là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề chung và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là việc Việt Nam tham gia ký kết Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác và trao đổi thông tin (MMoU) năm 2013. Tiếp đó, năm 2025, Việt Nam tiếp tục tham gia Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác giám sát (S-MMoU) trong khu vực.

Theo ông Jean-Paul Servais, những khuôn khổ hợp tác này cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và các cơ quan quản lý ngày càng được củng cố.

Việc tăng cường hợp tác quốc tế cũng góp phần đưa hoạt động quản lý, giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận hơn với các chuẩn mực chung. Qua đó, tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và đáng tin cậy hơn.

Đánh giá về những bước tiến gần đây, Chủ tịch IOSCO chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường chứng khoán. Những kết quả này có được dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và nỗ lực triển khai của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, là một thành tựu đáng ghi nhận.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những cải cách đã triển khai. Kết quả này còn cho thấy vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam đang được nâng lên trong hệ thống tài chính quốc tế.

Theo Chủ tịch IOSCO, những cải cách của Việt Nam phù hợp với các định hướng ưu tiên mà tổ chức này đang chú trọng. Trong đó có xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp các quốc gia hoàn thiện khuôn khổ giám sát. Đồng thời, nâng cao khả năng chống chịu của thị trường và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững trong dài hạn.

Chủ tịch IOSCO chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường chứng khoán. (Ảnh: UBCKNN)

Nâng cao chất lượng và khả năng chống chịu của thị trường

Theo Chủ tịch IOSCO, việc nâng hạng là dấu mốc quan trọng, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khi mức độ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường sẽ có thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị, tính minh bạch và năng lực giám sát.

Một thị trường chứng khoán phát triển bền vững không chỉ cần quy mô lớn hơn. Thị trường còn phải bảo đảm hoạt động công bằng, minh bạch và có khả năng ứng phó hiệu quả trước những biến động. Đây cũng là những mục tiêu được IOSCO đặt ra trong quá trình hỗ trợ các quốc gia thành viên.

Chủ tịch IOSCO cho biết tổ chức luôn cam kết hỗ trợ các quốc gia thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và những chương trình hỗ trợ kỹ thuật có trọng tâm.

Thông qua các sáng kiến mới, IOSCO mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý. Các bên sẽ cùng trao đổi, nhận diện những khó khăn chung trong quá trình phát triển thị trường và xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Một trong những định hướng đáng chú ý là xây dựng Lộ trình phát triển thị trường vốn quốc gia (Country Blueprint). Theo đó, các quốc gia tham gia sẽ cùng xác định những cải cách cần triển khai. Lộ trình cũng làm rõ các vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện và những bước đi cụ thể tiếp theo.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa thiết thực đối với những thị trường đang trong quá trình phát triển và hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu. Thay vì áp dụng một mô hình chung cho tất cả các quốc gia, Lộ trình phát triển thị trường vốn quốc gia hướng tới việc xác định các ưu tiên cải cách phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng thị trường. Đối với Việt Nam, đây có thể là cơ hội để tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quá trình hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng thị trường vốn.

Chủ tịch IOSCO nhấn mạnh, đối với Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, chặng đường phát triển tiếp theo mở ra cả những cơ hội lớn và những trách nhiệm mới.

"Một thị trường chứng khoán có khả năng chống chịu tốt, được quản trị hiệu quả và kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững", ông Jean-Paul Servais nói.

Thông điệp này cho thấy nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng. Đây là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, trong đó chất lượng thị trường và năng lực quản lý sẽ ngày càng có ý nghĩa quyết định.

Khẳng định cam kết của IOSCO, ông Jean-Paul Servais cho biết sẵn sàng tiếp tục đồng hành và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

"IOSCO cũng sẽ phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy sự hội nhập ngày càng sâu rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu", Chủ tịch IOSCO chia sẻ.

Sự đồng hành này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới. Từ nền tảng nâng hạng, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Đó cũng là những điều kiện cần thiết để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.