Chủ tịch Infantino tính lập giải đấu mới tương tự FIFA ASEAN Cup

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Bhutan (BBS), FIFA đang cân nhắc khả năng tổ chức giải đấu mang tên dự kiến FIFA Himalaya Cup. Thông tin được đề cập trong chuyến thăm Bhutan kéo dài hai ngày 19 và 20/10 của Chủ tịch Gianni Infantino, trong khuôn khổ các cuộc thảo luận về phát triển bóng đá tại quốc gia Nam Á này.

Chủ tịch Gianni Infantino vừa có chuyến thăm kéo dài hai ngày, từ 19 và 20/10, đến Bhutan.

Nếu được hiện thực hóa, Himalaya Cup có thể tạo thêm sân chơi quốc tế cho Bhutan và các đội tuyển trong khu vực, giúp những nền bóng đá còn hạn chế về nguồn lực có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Dù vậy, FIFA chưa công bố danh sách đội tuyển tham dự, thể thức thi đấu hay thời điểm tổ chức. Giải đấu hiện mới dừng ở mức đề xuất được nghiên cứu, chưa phải một dự án đã được thông qua chính thức.

Một số nguồn tin thứ cấp đã nhắc đến các đội tuyển có thể góp mặt, trong đó có Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Trung Quốc, Myanmar, Maldives và Sri Lanka. Tuy nhiên, danh sách này chưa được FIFA xác nhận và có sự khác biệt giữa các nguồn.

Nếu Trung Quốc và Ấn Độ tham gia, giải đấu có thể tiếp cận những thị trường đông dân, đồng thời tạo cơ hội để các đội tuyển trong khu vực đối đầu với những đối thủ có điều kiện phát triển bóng đá khác nhau. Dẫu vậy, sức hút thực tế của giải đấu sẽ phụ thuộc vào thành phần tham dự, lịch thi đấu và khả năng duy trì tính cạnh tranh.

Ý tưởng Himalaya Cup xuất hiện trong bối cảnh FIFA đang thúc đẩy các hoạt động phát triển bóng đá tại Nam Á. Trong chuyến thăm Bhutan, ông Infantino cũng thảo luận về nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ và bóng đá nữ.

Theo đài truyền hình BBS, FIFA đang xem xét đề xuất xây dựng học viện bóng đá tại Bhutan dành cho 250 cầu thủ nam và 250 cầu thủ nữ, kết hợp đào tạo thể thao với giáo dục. Dự án này cũng cần được đánh giá về tính khả thi trước khi triển khai.

Himalaya Cup được nhắc đến sau khi FIFA tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu quy tụ 14 đội tuyển, gồm 11 quốc gia Đông Nam Á và ba đội khách mời. Các đội được chia thành hai hạng đấu: FIFA ASEAN Cup và FIFA ASEAN Challenge Cup, với hai chức vô địch riêng

Tuy nhiên, việc FIFA nghiên cứu thêm một giải đấu khu vực không đồng nghĩa tổ chức này muốn từ bỏ sân chơi tại Đông Nam Á. Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy FIFA sẽ thay đổi kế hoạch với ASEAN Cup hoặc chuyển nguồn lực từ giải đấu này sang Himalaya Cup.

Với những nền bóng đá đang cần thêm cơ hội thi đấu quốc tế, các giải đấu khu vực có thể góp phần tăng số trận cọ xát và tạo điều kiện phát triển lực lượng. Nhưng để đánh giá tham vọng của FIFA với Himalaya Cup, vẫn phải chờ thêm thông tin về quy mô, thể thức và kế hoạch tổ chức cụ thể.