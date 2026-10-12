Chủ tịch Hưng Yên: Sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng khẳng định thông điệp nhất quán của tỉnh: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên cam kết luôn xây dựng và hướng tới một chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài và bền vững tại tỉnh”.

Thông điệp trên được ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, diễn ra chiều 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quá trình phát triển của tỉnh Hưng Yên sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình (trước đây) để thành lập tỉnh Hưng Yên ngày nay, tạo nền tảng để tỉnh phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Địa thế của Hưng Yên hội tụ đầy đủ các yếu tố chiến lược

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích tự nhiên 2.638 km² đất liền và 487 km² không gian biển, với quy mô dân số trên 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Địa thế của Hưng Yên mới hội tụ đầy đủ các yếu tố chiến lược: Phía Bắc giáp Thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng; phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình; phía Đông giáp TP Hải Phòng và Biển Đông; phía Tây giáp Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tỉnh Hưng Yên đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng cho phát triển trước mắt và lâu dài. Trong đó tập trung, định hình rõ 3 vùng quy hoạch phát triển bao gồm: khu vực phía Bắc, khu vực Trung tâm và khu vực phía Nam tỉnh cũng như hoàn thiện phương án phát triển các ngành, lĩnh vực.

Tỉnh cũng tập trung quy hoạch hệ thống giao thông với các trục đường huyết mạch xuyên suốt từ Bắc tới Nam, các tuyến đường kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng; trong đó đặc biệt là Trục phát triển kết nối từ Hà Nội ra biển với quy mô mặt cắt 180m, vận tốc tối đa 120km/h, đảm bảo thời gian di chuyển không quá một giờ đồng hồ.

Tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội với quy mô mặt cắt 120m kết hợp đường sắt; dự án Khu công nghệ cao gần 500ha đã được Thủ tướng phê duyệt; dự án đầu tư phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa…

“Sau khi Quy hoạch mới được hình thành, đã có nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh và đề xuất đầu tư. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên”, ông Nguyễn Mạnh Quyền vui mừng chia sẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham quan Sa bàn Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Hưng Yên, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Trung ương, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; tổng thu ngân sách thực hiện 52.875 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 30/9/2026, toàn tỉnh giải ngân đạt 26.222 tỷ đồng (xếp thứ 4 cả nước về giá trị tuyệt đối), đạt 63,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉnh thu hút thêm 238 dự án mới và 154 lượt tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm đạt 68,2 nghìn tỷ đồng và 1,9 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo. Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong vòng 102 ngày, sớm hơn so với thời hạn chung của Trung ương.

Tỉnh tập trung rà soát và chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảm nghèo đối với hơn 10.300 hộ, bao gồm hơn 7.700 hộ không còn khả năng thoát nghèo chuyển sang chế độ bảo trợ xã hội, phấn đấu đến hết năm 2026 tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, tỉnh Hưng Yên tập trung xây mới và sửa chữa hơn 3.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành chậm nhất trước Tết Nguyên đán để Nhân dân vui xuân đón Tết Đinh Mùi 2027.

Hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp ở Hưng Yên hoạt động ổn định, thông suốt; quốc phòng, an ninh được tăng cường, đảm bảo; đã rà soát, xây dựng phương án phát triển 36 xã lên phường trình Trung ương phê duyệt, làm tiền đề để xây dựng tỉnh lên thành phố trước năm 2030.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể nói Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đã được xây dựng và hoàn thiện hết sức tâm huyết, công phu, bài bản, khoa học và nghiêm túc.

Trong quá trình xây dựng Quy hoạch, tỉnh Hưng Yên đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; đóng góp trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng; sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, bạn bè quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Đó chính là cơ sở vững chắc, là nền tảng quan trọng để hôm nay tỉnh Hưng Yên chính thức công bố và bắt tay thực hiện Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, hội nghị hôm nay là bước đầu trong quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên chỉ có ý nghĩa khi mọi mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phải được cụ thể hóa bằng các công trình, dự án và kết quả tăng trưởng thực chất. Hội nghị công bố quy hoạch hôm nay, vì thế, gắn liền với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, là lời mời gọi chân thành của tỉnh Hưng Yên, đồng thời cũng là cam kết hành động mạnh mẽ của tỉnh Hưng Yên đối với việc hiện thực hóa Quy hoạch và khát vọng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh thông điệp: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên”.

Xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu và triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng. Theo ông, 4 quan điểm lớn cùng 5 nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng chỉ đạo là định hướng, động lực, là mệnh lệnh thực thi đối với tỉnh Hưng Yên để Quy hoạch tỉnh được tổ chức thực hiện thành kết quả cụ thể trong giai đoạn phát triển bứt phá, nhanh và bền vững của tỉnh Hưng Yên, cùng kiến tạo, phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, quy hoạch tỉnh Hưng Yên chỉ có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội cụ thể để mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Hưng Yên và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, chung sức đồng lòng với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực, không ngừng đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, dồn sức thực hiện bằng được mục tiêu, tầm nhìn đã xác định trong quy hoạch tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung xây dựng nền kinh tế năng động dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hòa; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn; xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc trực thuộc Trung ương trước năm 2030, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc.