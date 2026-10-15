Chủ tịch Hội Nông dân xã quay video hướng dẫn kỹ thuật canh tác tại ruộng, vườn

Ông Hoàng Đình Quế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đưa kiến thức sản xuất đến gần hơn với hội viên thông qua các video hướng dẫn kỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Thay vì chỉ phổ biến kiến thức qua các buổi tập huấn, ông Hoàng Đình Quế lựa chọn cách đến tận nơi sản xuất, ghi hình các mô hình rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo ông, đây là cách làm phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của nhiều hội viên hiện nay, khi chiếc điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TỪ NHỮNG MÔ HÌNH THỰC TẾ

Đến nay, ông Quế đã thực hiện hơn 100 video, đăng tải trên kênh Facebook Nông dân Thiệu Hóa và trang cá nhân. Nội dung xoay quanh những cây trồng, mô hình sản xuất đang được nông dân địa phương quan tâm như dưa kim hoàng hậu, dưa lưới, hoa cúc mâm xôi, rau màu, ngô, cây vụ đông và cây trầu bà.

Điểm đáng chú ý là các video không đi sâu vào lý thuyết mà tập trung vào những công việc cụ thể trong quá trình sản xuất. Từ chuẩn bị đất, xuống giống, chăm sóc, bón phân đến theo dõi sinh trưởng của cây trồng, từng công đoạn được giới thiệu trực tiếp tại ruộng, vườn hoặc nhà màng.

Nhờ hình ảnh thực tế, người xem có thể dễ dàng hình dung cách làm, đối chiếu với mô hình của gia đình mình. Khi cần tìm hiểu lại một công đoạn, hội viên chỉ cần mở điện thoại để xem, thay vì phải chờ đến buổi tập huấn tiếp theo.

“Bà con cần nhất là những kiến thức có thể áp dụng ngay vào sản xuất. Mình đến tận ruộng, tận vườn quay lại rồi hướng dẫn cụ thể thì bà con dễ hình dung hơn. Video lại có thể xem lại nhiều lần nên thuận tiện hơn”, ông Quế chia sẻ.

Mỗi video thường tập trung vào một loại cây trồng, một công đoạn hoặc một vấn đề cụ thể. Có video hướng dẫn chăm sóc dưa kim hoàng hậu, dưa lưới; có video giới thiệu kỹ thuật trồng hoa cúc mâm xôi; cũng có những nội dung chia sẻ kinh nghiệm sản xuất rau màu, ngô và cây vụ đông.

Từ những mô hình sản xuất thực tế, ông Hoàng Đình Quế quay video chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt với nông dân. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Sau khi đăng tải, nhiều video nhận được sự quan tâm của hội viên, nông dân và người dân, có nội dung đạt hàng nghìn lượt xem. Với những người trực tiếp sản xuất, đây là một kênh tham khảo có thể tiếp cận ngay trên điện thoại, phù hợp với điều kiện và thời gian lao động của từng hộ.

Ông Quế cho rằng, điều quan trọng không phải là video được đầu tư cầu kỳ đến đâu mà là thông tin có thiết thực hay không. Một hướng dẫn kỹ thuật chỉ thực sự có ích khi người xem hiểu được cách làm và có thể vận dụng vào công việc của mình.

Cách làm này cũng giúp thay đổi phương thức hoạt động của cán bộ Hội. Nếu trước đây, việc truyền đạt kiến thức chủ yếu thông qua các buổi sinh hoạt, tập huấn hoặc hướng dẫn trực tiếp thì nay, thông tin có thể được đưa đến hội viên qua mạng xã hội. Người làm công tác Hội cũng chủ động hơn trong việc lựa chọn nội dung, cập nhật những vấn đề nông dân đang quan tâm.

ĐƯA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN GẦN HƠN VỚI NÔNG DÂN

Việc ông Quế sử dụng điện thoại thông minh để ghi hình, chia sẻ kỹ thuật là một cách ứng dụng công nghệ số đơn giản, không đòi hỏi nhiều kinh phí hay thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, đằng sau cách làm này là yêu cầu phải nắm được nhu cầu của hội viên, hiểu thực tế sản xuất và lựa chọn thông tin phù hợp.

Từ những mô hình đang được triển khai tại địa phương, ông Quế cùng Hội Nông dân xã Thiệu Hóa hướng đến mục tiêu giúp hội viên tiếp cận kiến thức, thay đổi phương thức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Thiệu Hóa tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn và khoa học kỹ thuật; vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, khai thác hiệu quả đất đai và lao động.

Nhiều mô hình được rà soát, hỗ trợ và từng bước nhân rộng như chăn nuôi gia cầm quy mô hộ, trồng rau an toàn, trồng dưa vàng trong nhà màng, sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi và nuôi cá kết hợp vườn, ao, chuồng.

Hơn 100 video hướng dẫn kỹ thuật đã được ông Hoàng Đình Quế đăng tải trên kênh Facebook Nông dân Thiệu Hóa và trang cá nhân.

Cùng với hướng dẫn kỹ thuật, Hội phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn về trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ vật tư phục vụ sản xuất và vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nông nghiệp, trong đó có xây dựng bể chứa vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Hội cũng chú trọng phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và hướng dẫn hội viên sử dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến để quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản.

Trong những hoạt động đó, việc chia sẻ video hướng dẫn kỹ thuật của ông Quế góp phần bổ sung một phương thức truyền tải thông tin phù hợp với điều kiện thực tế. Khi kiến thức được thể hiện bằng hình ảnh trực quan, nông dân có thêm nguồn tham khảo để áp dụng vào sản xuất, đồng thời dễ dàng tiếp cận những mô hình mới.

Theo ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thanh Hóa, việc quay và chia sẻ video kỹ thuật là một trong những cách để cán bộ Hội đồng hành với hội viên. Bên cạnh tập huấn, xây dựng mô hình và hướng dẫn trực tiếp, mạng xã hội mở thêm kênh truyền tải thông tin nhanh chóng, thuận tiện đến nông dân.

“Cán bộ Hội không chỉ vận động bà con sản xuất mà còn phải đồng hành trong quá trình sản xuất. Khi bà con cần thông tin về kỹ thuật, vốn, thị trường hay mô hình mới thì Hội phải tìm cách hỗ trợ”, ông Dũng chia sẻ.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và thông tin thị trường; khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, thúc đẩy liên kết sản xuất thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã. Cùng với đó là tăng cường tập huấn, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.

Từ hơn 100 video được thực hiện tại ruộng, vườn, cách làm của ông Hoàng Đình Quế cho thấy chuyển đổi số trong nông nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những công nghệ phức tạp. Đôi khi, đó là việc sử dụng hiệu quả một chiếc điện thoại thông minh để đưa kiến thức đến đúng người, đúng lúc và sát với nhu cầu sản xuất. Điều quan trọng là cán bộ Hội phải gần nông dân, hiểu nông dân và giúp những thông tin hữu ích trở thành việc làm cụ thể trên đồng ruộng.